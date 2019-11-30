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Новости Одессы и Одесской области

Море волнуется, облака плывут: экспонаты одесского худмузея стали реалистичнее

Море волнуется, облака плывут: экспонаты одесского худмузея стали реалистичнее

Посетители художественного музея в Одессе теперь могут увидеть шедевры мировой классики в новом ракурсе.

Для них в музее совместно с создателями мобильного приложения Snapchat изобрели специальные линзы. Воспользовавшись ноу-хау, можно посмотреть на экспонаты в дополненной реальности.

Об этом сообщает пресс-служба худмузея.

Линзы, в первую очередь, предназначены для картин.

С помощью приложения любителям искусства предлагают сканировать уникальный код, расположенный рядом с полотном на стене. После этого нужно навести смартфон на картину.

Пока в дополненной реальности можно посмотреть на две живописные работы. Так, если взглянуть “через линзу” на полотно Ивана Айвазовского “Ночь на Черном море”, станет заметно, как плещутся волны, а над ними плывут облака.

Кроме того, можно с помощью приложения больше узнать о работе Дмитрия Левицкого “Екатерина II”. Приложение подскажет, что означают изображенные там элементы.

Помимо этих двух картин, уникальный код создали также для скульптуры льва руки Иосифа Мормоны. Скульптура расположена на Старосенной площади. Но ехать туда не обязательно, рассмотреть ее под необычным углом можно в стенах музея.

Фото, видео: пресс-служба Одесского худмузея

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