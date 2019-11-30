fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Во время пожара в Одессе спасли двух женщин, кота, ребенка и щенка

Во время пожара в Одессе спасли двух женщин, кота, ребенка и щенка

В высотке на улице Героев Обороны загорелась квартира.

Ближе всего оказался патрулирующий неподалеку территорию полицейский экипаж.

Узнав о пожаре, инспекторы тут же отправились на место происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

Во дворе правоохранители увидели напуганных детей. Те рассказали, что успели убежать, а их мама все еще находится в квартире, пытаясь собрать ценные вещи и документы.

Офицеры полиции сразу побежали в квартиру на втором этаже, охваченную огнем. Намочив шапки, чтобы защититься в задымленном помещении, они зашли туда и вывели из огненного плена одесситку.

Когда уже были во дворе, услышали крики о помощи откуда-то сверху. Как оказалось, на пятом этаже женщина с ребенком не могли выбраться из дымовой ловушки. Намочив под краном вещи, правоохранители помогли выйти им невредимыми на улицу.

По данным Патрульной полиции, инспекторы увидели в одной из квартир кота. Он забился под кровать. Когда правоохранители попытались его достать, тот испугался и сиганул в открытую дверь, убежав на улицу.

Кроме того, когда уже прибыли пожарные, ликвидируя возгорание, они услышали, как где-то пищит щенок. Кинулись туда и нашли маленького лабрадора. Его также удалось спасти.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить