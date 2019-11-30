Во время пожара в Одессе спасли двух женщин, кота, ребенка и щенка

Ближе всего оказался патрулирующий неподалеку территорию полицейский экипаж.

Узнав о пожаре, инспекторы тут же отправились на место происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

Во дворе правоохранители увидели напуганных детей. Те рассказали, что успели убежать, а их мама все еще находится в квартире, пытаясь собрать ценные вещи и документы.

Офицеры полиции сразу побежали в квартиру на втором этаже, охваченную огнем. Намочив шапки, чтобы защититься в задымленном помещении, они зашли туда и вывели из огненного плена одесситку.

Когда уже были во дворе, услышали крики о помощи откуда-то сверху. Как оказалось, на пятом этаже женщина с ребенком не могли выбраться из дымовой ловушки. Намочив под краном вещи, правоохранители помогли выйти им невредимыми на улицу.

По данным Патрульной полиции, инспекторы увидели в одной из квартир кота. Он забился под кровать. Когда правоохранители попытались его достать, тот испугался и сиганул в открытую дверь, убежав на улицу.

Кроме того, когда уже прибыли пожарные, ликвидируя возгорание, они услышали, как где-то пищит щенок. Кинулись туда и нашли маленького лабрадора. Его также удалось спасти.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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