Цены на Привозе в Одессе в конце июня: «Куда подевались яйца?!»

Что теперь делать?
Женщина смотрит в павильоне на «яичное» место. Обычно яиц намного больше, чем сегодня.
– Где подевались яйца?!
Мужчина услышал это, отвечает:
– Вам мало?
– Обычно выбор больше.
– Теперь будет еще меньше. Куры в такую жару нестись не хотят.
– Что теперь делать? Или это у вас такие шутки?
– Да вы так перепугались из-за этих яиц, что я хотел вас успокоить.
– Чем? Тем, что яиц не будет?..
– Да нет, будут. Не пугайтесь. А еще лучше – покупайте фрукты и овощи. Лето же…
Лето же… А что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 40-45 грн;
- картофель «молодой» – 30-50 грн;
- лук – 30-45 грн;
- помидоры – 60-140 грн;
- свекла – 35-50 грн;
- кабачки – 25-45 грн;
- огурцы – 30-45 грн;
- сладкий перец – 100-170 грн;
- баклажаны – 120-150 грн;
- капуста – 40-50 грн;
- чеснок – 80-110 грн; («молодой» – 140-150 грн);
- морковь – 50-60 грн;
- молодой горох – 40-60 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 60-90 грн;
- груши – 70-120 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 180-230 грн;
- лимоны – 90-150 грн;
- виноград – 90-200 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- апельсины – 60-130 грн;
- вишня – 60-200 грн;
- черешня – 80-200 грн;
- клубника – 100-140 грн;
- крыжовник – 230-250 грн.
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Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десять штук) – 45-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 90-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-270 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-200 грн;
- шея – 230-260 грн;
- лопатка – 200-230 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
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