Цены на Привозе в Одессе в конце июня: «Куда подевались яйца?!»

Что теперь делать?

Женщина смотрит в павильоне на «яичное» место. Обычно яиц намного больше, чем сегодня.

– Где подевались яйца?!

Мужчина услышал это, отвечает:

– Вам мало?

– Обычно выбор больше.

– Теперь будет еще меньше. Куры в такую жару нестись не хотят.

– Что теперь делать? Или это у вас такие шутки?

– Да вы так перепугались из-за этих яиц, что я хотел вас успокоить.

– Чем? Тем, что яиц не будет?..

– Да нет, будут. Не пугайтесь. А еще лучше – покупайте фрукты и овощи. Лето же…

Лето же… А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 40-45 грн;

картофель «молодой» – 30-50 грн;

лук – 30-45 грн;

помидоры – 60-140 грн;

свекла – 35-50 грн;

кабачки – 25-45 грн;

огурцы – 30-45 грн;

сладкий перец – 100-170 грн;

баклажаны – 120-150 грн;

капуста – 40-50 грн;

чеснок – 80-110 грн; («молодой» – 140-150 грн);

морковь – 50-60 грн;

молодой горох – 40-60 грн;

зелень в пучках – от 5 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 60-90 грн;

груши – 70-120 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 180-230 грн;

лимоны – 90-150 грн;

виноград – 90-200 грн;

хурма – 90-180 грн;

апельсины – 60-130 грн;

вишня – 60-200 грн;

черешня – 80-200 грн;

клубника – 100-140 грн;

крыжовник – 230-250 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десять штук) – 45-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 90-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-270 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-200 грн;

шея – 230-260 грн;

лопатка – 200-230 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

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