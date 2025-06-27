Что теперь делать?

Женщина смотрит в павильоне на «яичное» место. Обычно яиц намного больше, чем сегодня.

Цены на Привозе в Одессе в конце июня: «Куда подевались яйца?!»

– Где подевались яйца?!

Мужчина услышал это, отвечает:

– Вам мало?

– Обычно выбор больше.

– Теперь будет еще меньше. Куры в такую жару нестись не хотят.

– Что теперь делать? Или это у вас такие шутки?

– Да вы так перепугались из-за этих яиц, что я хотел вас успокоить.

– Чем? Тем, что яиц не будет?..

– Да нет, будут. Не пугайтесь. А еще лучше – покупайте фрукты и овощи. Лето же…

Лето же… А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Одесский Привоз в июне: сколько стоят овощи

Овощи на Привозе в июне

Привоз в конце июня: цены на овощи

  • картофель – 40-45 грн;
  • картофель «молодой» – 30-50 грн;
  • лук – 30-45 грн;
  • помидоры – 60-140 грн;
  • свекла – 35-50 грн;
  • кабачки – 25-45 грн;
  • огурцы – 30-45 грн;
  • сладкий перец – 100-170 грн;
  • баклажаны – 120-150 грн;
  • капуста – 40-50 грн;
  • чеснок – 80-110 грн; («молодой» – 140-150 грн);
  • морковь – 50-60 грн;
  • молодой горох – 40-60 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

Сколько стоят фрукты на Привозе

Одесский Привоз: фрукты и ягоды

Цены на фрукты-овощи на Привозе в конце июня

  • яблоки – 60-90 грн;
  • груши – 70-120 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 90-150 грн;
  • виноград – 90-200 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • апельсины – 60-130 грн;
  • вишня – 60-200 грн;
  • черешня – 80-200 грн;
  • клубника – 100-140 грн;
  • крыжовник – 230-250 грн.
Выбор редакции: Овцы больше не нужны: Почему фермер из Одесской области отказался от животноводства?

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десять штук) – 45-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 90-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Колбасы и сало на Привозе

Одесский Привоз: сколько стоит сало?

Свинина

  • задняя часть – 170-200 грн;
  • шея – 230-260 грн;
  • лопатка – 200-230 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Привозе 20 июня: «Да когда уже фрукты подешевеют?!»

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