Свершилось: исторический центр Одессы теперь под защитой ЮНЕСКО

Исторический центр Одессы включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».
Соответствующее решение было принято сегодня, 25 января 2023 года, на сессии ЮНЕСКО в Париже.
«Благодарю всех, кто прошел вместе с нами этот путь. Кто помогал добиться результата, в который почти никто не верил. Ведь для этого понадобилось больше 10 лет!»
– прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Он также напомнил, что Одесса получает высокий статус в то время, когда Украина дает жесткий отпор российским оккупантам и борется за независимость и неприкосновенность своих границ.
Также стоит отметить, что в первый день сессии ЮНЕСКО российская делегация предпринимала попытку убрать одесский вопрос из повестки дня.
«Несмотря на войну, несмотря на попытки россиян помешать включению Одессы в Основной список, справедливость все равно оказалась сильнейшей. И мы еще раз доказываем, что Одесса – это украинский город, а еще – душа Европы. Что и отражено в ее уникальном наследии, которое создавали европейцы.
И теперь это наследие – под надежной защитой»,
– добавил Труханов.
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