В Одессе ищут влюбленных доноров – что за акция?

Одесситов приглашают принять участие в донорском проекте «Червоне – то любов» ко Дню Святого Валентина.
Как сообщает Телеграм-канал «Донор Одеса», для участия в акции тредуются пять пар (женатых или влюбленных), которые готовы сдать кровь утром 14 февраля в 11-й больнице на Слободке.
«Первое и самое главное – ваша кровь будет спасать жизнь;
во-вторых – все участники получат подарки;
в-третьих – каждая пара получит свое хорошее фото от одного из лучших фотохудожников Одессы (раскроем интригу позже)…
Донорство крови – отличный способ выразить свою любовь и благодарность нашим защитникам»,
– сообщают организаторы.
Всех желающих поучаствовать в акции просят заполнить регистрационную форму.
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