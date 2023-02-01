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В Одессе ищут влюбленных доноров – что за акция?

В Одессе ищут влюбленных доноров – что за акция?

Одесситов приглашают принять участие в донорском проекте «Червоне – то любов» ко Дню Святого Валентина.

Как сообщает Телеграм-канал «Донор Одеса», для участия в акции тредуются пять пар (женатых или влюбленных), которые готовы сдать кровь утром 14 февраля в 11-й больнице на Слободке.

«Первое и самое главное – ваша кровь будет спасать жизнь;
во-вторых – все участники получат подарки;
в-третьих – каждая пара получит свое хорошее фото от одного из лучших фотохудожников Одессы (раскроем интригу позже)…
Донорство крови – отличный способ выразить свою любовь и благодарность нашим защитникам»,

– сообщают организаторы.

Всех желающих поучаствовать в акции просят заполнить регистрационную форму.

А если вы хотите и дальше следить за тем, когда нужны доноры в Одессе, подписывайтесь на Телеграм-канал «Донор Одеса».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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