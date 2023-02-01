В Одессе ищут влюбленных доноров – что за акция?

Как сообщает Телеграм-канал «Донор Одеса», для участия в акции тредуются пять пар (женатых или влюбленных), которые готовы сдать кровь утром 14 февраля в 11-й больнице на Слободке.

«Первое и самое главное – ваша кровь будет спасать жизнь;

во-вторых – все участники получат подарки;

в-третьих – каждая пара получит свое хорошее фото от одного из лучших фотохудожников Одессы (раскроем интригу позже)…

Донорство крови – отличный способ выразить свою любовь и благодарность нашим защитникам»,

– сообщают организаторы.

Всех желающих поучаствовать в акции просят заполнить регистрационную форму.

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