Нет сил бояться: почти 12 месяцев войны – в клипе молодых одесских авторов (видео)

«Тримаємо настрій» – так называется недавно созданный клип молодых одесских авторов. Назвать его просто клипом – будет не только неполно, но и неуважительно. Это музыкально-художественная композиция, творческий микс, вобравший в себя почти 12 месяцев войны со всеми ее ужасами, страданиями, осмыслением. При этом он подан очень по-одесски в лучшем понимании – с юмором и легкостью. Главное – с призывом быть сильными, не «ломаться» и держать настроение в самом глубоком смысле.

А началось все не с клипа…

Художник и дизайнер Настя Манэ, которая, напомним, недавно на воротах дома, где родился Александр Ройтбурд, изобразила копию его автопортрета в образе Пьеро еще летом в Одесском яхт-клубе в соавторстве с Евгением Манэ создала мурал, посвященный юным одесским яхтсменам, блокировавшим яхту Абрамовича.

Девушка и мальчик с флагом Украины на мурале стали еще одним ярким символом сопротивления рашистской агрессии. Так появилось что-то вроде лозунга, высокой идеи: «Тримаймо настрій! Тримаймо стрій!»

На фоне мурала и звучат эти слова уже в клипе – не просто как припев, но и как символ несокрушимости духа украинцев.

«Сегодня мы презентуем песню, которая отражает нынешнее состояние и несокрушимость духа украинцев. В темных подвалах мы стали устойчивыми, как колосья пшеницы и крепкими… Уже нет сил бояться, и все, что нам остается – держать настроение и строй и уверенно шагать к победе… Особая благодарность ВСУ и ПВО, без которых мы бы не смогли создать эту песню»,

– рассказывают создатели клипа.

…Дерибасовская в противотанковых ежах, разрушенные здания, мешки с песком на улицах города… Во время клипа мелькают видео и фотографии Бориса Бухмана, сделанные почти за год войны – порой страшные, порой исполненные юмора, вобравшие в себя все, что пережила вся Украина и наш город почти за 12 месяцев войны.

Над композицией работали: аранжировка и музыка – Скромный Бог, Austin Digo, Гарик Горяну (DukeTime) и Григорий Терехов (DukeTime). Исполнители – Скромный бог, Дюк Тайм, Анастасия Букина.

Над проектом работали: Настя Манэ – художник, дизайнер, Надежда Заборовская – помощник, Сергей Чупин – линейный продюсер.

Фото с Facebook-страницы Насти Манэ