Ключевые моменты:

Первая телефонная станция в Украине открылась именно в Одессе 13 июля 1882 года;

Телефон был настолько дорогим, что позволить его себе могли только самые состоятельные горожане;

Одесский меценат Михаил Толстой фактически создал прообраз музыкального стриминга более чем за столетие до Spotify;

После Второй мировой войны город восстановил телефонную связь практически с нуля, а затем перешёл на автоматические АТС.

История телефонной связи в Одессе — это не только о технике, но и о людях, которые меняли город вместе с развитием технологий. В новом видео «Одесской жизни» ведущая Елена Кудряшова прослеживает путь от первой телефонной станции, где было всего 18 абонентов, до современной мобильной связи и смартфонов.

При подготовке материала использовались исторические источники, воспоминания исследователей одесской связи и архивные сведения о развитии городской телефонной сети. Мы отобрали самые интересные факты, а ещё больше историй, городских легенд и подробностей можно увидеть непосредственно в видеоверсии.

Одесса стала телефонной столицей Юга

Когда в 1876 году Александр Белл впервые передал человеческий голос по проводу, мало кто мог представить, насколько быстро новое изобретение изменит мир. Уже через шесть лет Одесса стала одним из пионеров телефонной связи в регионе.

13 июля 1882 года здесь открылась первая телефонная станция на территории современной Украины. Выбор был неслучайным. Одесса оставалась крупнейшим торговым и портовым центром Юга, где скорость получения информации напрямую влияла на доходы купцов, банкиров и судовладельцев.

Поначалу телефон был роскошью. Годовая абонентская плата составляла 250 рублей — сумму, сопоставимую с годовым заработком квалифицированного работника. Поэтому среди первых абонентов были преимущественно представители крупного бизнеса.

Однако уже в первые месяцы стало понятно, что технология обладает огромным потенциалом. Если в день открытия к сети подключились всего 18 пользователей, то менее чем за год их количество выросло многократно.

Как работали первые телефонные станции

Современным пользователям трудно представить, что когда-то ни один звонок не происходил автоматически.

На телефонных станциях работали телефонистки, которые вручную соединяли абонентов с помощью специальных коммутаторов. Человек поднимал трубку, вызывал станцию, называл нужный номер, после чего оператор физически подключал необходимую линию.

Работа требовала молниеносной реакции, внимательности и выносливости. Наушники весили более килограмма, а на каждое обращение нужно было отвечать буквально через несколько секунд.

Именно тогда в обиход вошло легендарное обращение «Барышня!», ставшее настоящим символом телефонной эпохи.

Одесский граф, придумавший стриминг до появления интернета

Одной из самых интересных страниц телефонной истории города стала история графа Михаила Толстого — известного мецената и поклонника оперного искусства.

После болезни он уже не мог регулярно посещать спектакли в Одесском оперном театре. Тогда было найдено необычное решение: телефонную линию проложили непосредственно от театра к его дому.

Благодаря этому граф мог слушать спектакли, не выходя из дома. Фактически это стал один из первых примеров индивидуальной трансляции культурных событий — задолго до появления радио, телевидения и стриминговых сервисов.

Как телефон стал доступен тысячам одесситов

В начале XX века жители города всё чаще жаловались на высокие тарифы телефонных компаний.

Ситуацию изменил датский консул Георгий Рафалович, который предложил значительно более низкую абонентскую плату и получил право развивать телефонную сеть города.

Благодаря этому телефон перестал быть привилегией исключительно самых богатых людей. К сети начали активно подключаться врачи, адвокаты, владельцы небольших предприятий и представители среднего класса.

Для обслуживания растущего количества абонентов строились новые телефонные станции, модернизировалось оборудование и расширялась городская инфраструктура связи.

От ручного коммутатора до автоматической АТС

Настоящий технологический прорыв произошёл после Второй мировой войны.

Во время оккупации телефонная сеть Одессы была серьёзно разрушена. Однако уже через несколько недель после освобождения города связисты смогли восстановить работу первых линий.

В 1947 году в Одессе заработала первая автоматическая телефонная станция на семь тысяч номеров. Теперь абонентам больше не нужно было обращаться к телефонисткам для каждого звонка. Достаточно было самостоятельно набрать номер на дисковом телефоне.

Этот шаг открыл новую эпоху в развитии городской связи.

От стационарного телефона до смартфона

В конце XX века мобильная связь кардинально изменила привычный способ общения.

Очереди на установку домашних телефонов, которые раньше могли длиться годами, постепенно ушли в прошлое. Стационарный аппарат перестал быть жизненной необходимостью, а главным средством коммуникации стал мобильный телефон.

Сегодня развитие цифровых технологий продолжают современные операторы связи. В частности, компания Интертелеком предлагает услуги мобильной связи и передачи данных, а также возможность сохранить свой номер при переходе от другого оператора благодаря услуге MNP.

От первого звонка через ручной коммутатор до смартфона в кармане прошло чуть больше века. Но главная цель осталась неизменной — помогать людям быстро находить друг друга и оставаться на связи.

Больше интересных фактов, городских историй и малоизвестных подробностей о телефонной Одессе смотрите в видео «Одесской жизни» с Еленой Кудряшовой.

Что есть в видео, но не раскрыто в статье: