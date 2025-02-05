Соответствующая петиция появилась на сайте Кабмина 3 февраля 2025 года.

Как сообщили в вузе, курсантский парламент морской академии подал петицию с целью предотвратить присоединение Национального университета «Одесская морская академия» к Одесскому Национальному Морскому Университету.

Такое решение Министерства образования и науки Украины, по мнению подписантов, “нанесет непоправимый вред не только действительной конкурентоспособности Украины на рынке морского образования, но и негативно повлияет на развитие Украины как морской державы во время войны и в послевоенное время”.

“Озвученное решение МОН не соответствует собственным критериям определения «сильного» ВУЗа, на которые постоянно указывает МОН. Так, согласно всем заявленным в публичных выступлениях представителей МОН критериям оценки Национальный университет «Одесская морская академия» демонстрирует значительно более высокие показатели, чем университет, к которому МОН планируется НУОМА присоединять”, — говорится в петиции.

В академии просят отменить решение МОН по оптимизации путем присоединения “сильного и признанного в мире ВУЗа к более слабому”, поскольку это приведет к снижению конкурентоспособности морского образования Украины в Европе и в мире.

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