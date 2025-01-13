Сообщается, что распоряжение о подготовке к слиянию уже подписал министр образования и науки Оксен Лисовой, однако пока оно не публиковалось.

Объединенный вуз будет готовить как кадры для торгового и технического флота, так и морских инженеров, а еще юристов и психологов. Об этом сообщает Думская, ссылаясь на свои источники в учебных заведениях.

При этом будущих военных моряков будут обучать в самостоятельной Военно-морской академии, которая объединит нынешний Институт Военно-морских сил и отделение военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта. При ней будет Военно-морской колледж для подготовки лиц старшинского состава.

Отметим, создание полноценной академии предусматривает План мероприятий по реализации Стратегии морской безопасности Украины, утвержденный недавно Кабмином.

Читайте также: Закрытие детдомов в 2025 году: что будет с детьми? (видео)