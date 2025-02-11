Ракета, обстрел
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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — написал Галущенко в фейсбук.

Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации.

Утром 11 февраля 2025 года мониторы зафиксировали взлет бортов Ту-95 с «Оленьи».

Как сообщают мониторинговые каналы, в зависимости от пускового рубежа, ожидаем ракеты в нашем воздушном пространстве в 6:00 – 8:00.

«Друзья, заряжайте гаджеты и повербанки. Если вылет боевой, ночь и утро будут тяжелыми. Верим в ПВО и ВСУ», — говорится в сообщении.

По состоянию на 7:15 борты Ту-95 — все еще в зоне потенциальных пусков.

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