Одесса на военном положении, день 54-й: Дерибасовская и рядом

Пятьдесят четвертый день… Выхожу на улицу, направляюсь в сторону Дерибасовской.
Где-то вдалеке доносятся взрывоподобные звуки. Две девушки останавливаются, срочно достают мобильники. «Братчук вот пишет, что это ПВО работает. Воздушной тревоги нет. Пошли дальше», – сообщает одна другой.
На Соборке появились художники, говорят, что в выходные дни «картинный наплыв» больше.
– И что, покупают картины?
– Конечно, покупают! Правда, мало…
Обращаю внимание: Пассаж распахнул свои ворота. Внутри людей тоже «негусто», но они есть.
Главная улица города сейчас очень преобразилась. Нет «ежей», оградительных лент и проволоки. Проход свободен. На Дерибасовской сейчас вовсю трудятся коммунальщики, приводят главную улицу в порядок, скамейки расставляют. Многие кафе-магазины начали работать, но далеко не все.
Глаз сам собой ловит приметы военного времени: здесь – закрыто, здесь – витрины «укутаны» ДСП…
Некоторые кафешки даже выставили столики, «Одесская ярмарка» тоже потихоньку стала оживать.
В Горсаду приступают к «оживлению» фонтана, а одесские мамочки с колясками обсуждают преображенную Дерибасовскую:
– Тут проехать теперь можно, а вот там и там по-прежнему нельзя…
Да, это так. И напомним: как официально сообщило оперативное командование «Юг», несмотря на то, что Дерибасовскую в Одессе освободили от «ежей», в городе было решено перераспределить зоны, закрытые для свободного посещения.
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Фото Марии Котовой