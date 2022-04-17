Новости Одессы и Одесской области

С целью защиты Одессы: оборонительные зоны перераспределяют

С целью защиты Одессы: оборонительные зоны перераспределяют

В Одессе в рамках обеспечения охраны и обороны города проводятся работы по перераспределению зон, закрытых для свободного посещения.
Об этом информирует Оперативное командование «Юг».

Одесситов просят сохранять спокойствие и напоминают о запрете проводить фото- и видеосъемку данных объектов и сооружений, а также распространять информацию об их перемещении.

«Не помогайте враждебным и диверсионным силам ориентироваться на наших родных просторах. Пусть для них останется в истории лишь один указатель курса – ближе ко дну, за российским военным кораблем»,

– сказано в сообщении.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе начали убирать оборонительные конструкции и сооружения с центральных улиц города. Первой довоенный вид вернули Дерибасовской.

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Фото с Facebook-страницы Оперативного командования «Юг»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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