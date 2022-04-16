Одесса на военном положении, день 52-й: Староконный рынок и вокруг

52-й день войны… Ночь прошла по формуле «от одной воздушной тревоги до другой». Самое время искать место, где можно душу отвести. Где искать? Конечно же, на родном Староконном!

Староконный не просто работает «по полной», но еще и душу переполняет темой «жизнь продолжается». Он явно в списке самых позитивных мест города.

Сам рынок трудится в привычном режиме, здесь можно купить все для дома и семьи, ну и еще, конечно же, рыбок-птичек, экзотических зверушек. Вся эта живность пребывает себе на своих торговых местах и не знает, что теперь трудится в качестве психологов, одним своим видом снимая тот самый тревожный синдром, который все накапливается и накапливается.

Вам мало? Ну тогда покидаем территорию самого рынка и отправляемся к кошечкам-собачкам. И тут вы уже забываете обо всем на свете, потому как эти умильные мордашки тоже теперь становятся «невропатологами-психотерапевтами».

Да, конечно, их здесь продают. Но абсолютное большинство одесситов приходят сюда, чтобы «просто посмотреть».

Вы не «по животинкам»? И не надо. Идите дальше — туда, где лучами расходятся от Староконного рынка старые-старые улочки, которые в дни продаж тоже именуются «староконочкой», потому как становятся единой ярмаркой. И, думаю, нет смысла напоминать, что обойти все вы будете не в силах. Эта вечная ярмарка не просто нескончаемая, но и очень-очень позитивная.

Здесь торгуют… всем — новым и старым, подержанным, и «передержанным». И нет здесь такого понятия, как «ну вот это вы тут не отыщете».

Все вы здесь отыщете — и старую поломанную прищепку, которая потеряла свое первостепенное предназначение еще лет тридцать тому назад, и «класснейшие кроссовки», и украшения, и постельное белье. И даже картину «известного художника», имени которого никто не знает — ни сам продавец, ни потенциальный покупатель.

О, самое неблагодарное занятие — даже попытаться перечислить, чем торгуют на Староконном и вокруг него. И людей здесь тьма даже не потому, что «шото срочно надо», а потому, что можно пообщаться, поспорить, получить дельный совет. К примеру, как пользоваться примусом, «если вдруг шо» и где искать «мастера, который вам из сделает лялечку из чего угодно». Кстати, скорее всего этот самый мастер — здесь же, в бесконечных торговых рядах.

Создатель Всеукраинского союза активного долголетия «IT-бабушки» и «Хранители времени онлайн» Ольга Филиппова, побывавшая недавно на Староконном, говорит:

— В неділю, через кілька годин після того, як підлий і підступний пу випустив свій смердючий чорний пук над Одесою, Старокінний, як завжди був у повній красі. За розкладом. Усі на місці, включаючи бабу Віру в чорному циліндрі, собак, котів, фриків і фраїрів… Це місто, цей характер — не зламати, не перемогти!!!

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Фото Марии Котовой