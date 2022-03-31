Что рисует художник на самой-самой одесской улице (фотофакт)

Пройдет время, и эту картину назовут отображением еще одной странички истории Одессы – жестокой, тревожной, страшной. И кто-то в будущем, вероятно, спросит, изучая полотно: «Это война?»

Да, это сегодняшняя война. На самой-самой одесской улице художник Виктор Олейник словно останавливает время, изображая многое (но не такое!) видавшую-перевидавшую улицу, и те ее сегодняшние моменты, которые мы с вами уже не забудем никогда.

Мог ли еще совсем недавно одесский художник представить, какой он будет запечатлевать на холсте самую-самую улицу нашего города?..

Фото Марии Котовой