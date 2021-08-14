Стихия терзает Одессу с завидным постоянством. То ураган пронесется, то ливень с градом обрушится, а то и землетрясение напомнит одесситам о том, что расслабляться не стоит. И каждый раз находится кто-нибудь, кто скажет: «О ужас! Природа ополчилась против нас — такого ужасного дождя (или урагана) в Одессе никогда не было!». Но вместо того чтобы слушать всяких паникеров, давайте вспомним, какие стихийные бедствия случались в Одессе за время ее существования.

От грозы звонили телефоны и лопались лампы

В мае 1906 года в Одессе разразилась страшная гроза, которую газетчики и в то время называли «небывалой». Этому событию был посвящен целый подвал — огромный материал внизу страницы — в газете «Одесские новости». Автор очень подробно описывал хронику событий, и мы можем ясно представить себе, как все происходило.

Вечер 21 мая выдался очень тихим, и даже в полночь, как пишут в плохих романах, ничто не предвещало беды. Но уже в начале второго ночи на горизонте стали вспыхивать яркие зарницы, и буквально через полчаса на город обрушился страшный ливень. Стихия бушевала чуть больше двух часов, и причинила горожанам массу неприятностей. В некоторых местах вода на мостовых и тротуарах поднялась на сажень, а это более двух метров. Ливень затопил нижние этажи, подрывая фундамент ветхих домов. Особенно пострадали Ремесленная, Канатная, Большая Арнаутская, Базарная, Успенская и Троицкая улицы.

Ливень был таким сильным, что люди, выскакивая из затапливаемых квартир, не успевали вынести не только вещи, но и собственных детей. На Успенской в трехэтажном доме Валле ливень затопил полуподвальное помещение, в котором жила семья с тремя детьми. Двоих детей родители успели вынести на улицу, но когда собрались вернуться за третьим ребенком, увидели, что лестница в подвал превратилась в водопад. Дело, скорее всего, закончилось бы трагедией, если бы не проходящий мимо матрос. Он просунул руку в полуподвальное окно, и, схватив ребенка за одежду, держал его в поднятой руке, пока не подоспела помощь.

На Ремесленной улице в доме №81 похожая ситуация произошла уже со взрослым человеком. Почти все жильцы полуподвальных квартир успели выбежать из дома, однако один из них замешкался. В помещение стала стремительно прибывать вода. Чтобы не утонуть, жильцу пришлось взобраться на стол и ухватиться за крюк для подвесной лампы. В таком положении он находился несколько часов, пока не прекратился ливень.

По Польскому и Деволановскому спускам поток воды несся со скоростью не меньшей, чем в горных реках. На пассажирском вокзале от грозы сами по себе звонили телефоны. Звон был такой оглушительный, что его слышали даже служащие, живущие неподалеку. На станции Одесса-Главная от грозы лопались электрические лампы, на Дальних Мельницах на некоторых домах появились трещины, а вода через дымоходы заливала квартиры даже на верхних этажах. Как писал корреспондент «Одесских новостей», на окраинной улице Вешней «вода вышибла огромный камень и отбросила в соседний дом, где молнией же сбросило с постелей семью дворника».

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Из-за шторма на было связи с маяком

В советское время появились лозунги о победе над природой, но стихия, которая об этом не знала, продолжала бушевать в Одессе с прежним пылом. В январе 1927 года сильные штормы свирепствовали над Одессой больше двух недель. Уставшие от ветра и осадков, одесситы ожидали, что это безобразие вот-вот закончится, однако не тут-то было — шторм начал усиливаться. За 16-17 января сила ветра составила девять баллов, а это по шкале Бофорта около 25 метров в секунду. В ночь на 17 января из-за сильного ветра в порту произошло много разрушений, сильно пострадали дубки и парусники, которые были на зимовке в Арбузной гавани. Некоторые из них затонули.

Даже с Воронцовским маяком в течение трех дней не было никакого сообщения и связи. Из-за того, что огромные волны перекатывались через мол, добраться на маяк было невозможно.

Следующий сильный шторм потряс Одессу через год — 27 ноября 1928 года. При сильном ветре более двух часов продолжался сильнейший ливень. Пересыпь, как обычно, затопило, а вот Лузановка ничуть не пострадала. Движение городских трамвайных маршрутов пришлось сократить из-за поваленных деревьев и затопленных улиц. Разрушения коснулись также наземных служб порта, много аварий произошло с небольшими судами. Как писала одесская газета «Вечерние известия», «представители местных морских учреждений» сообщили, что атмосферное давление упало до критических 728 мм, а шторма такой силы не было несколько десятков лет.

Землетрясение чуть не разрушило собор

Большой бедой для одесситов в XIX веке были также пыльные бури, которые больше напоминали самум, а улицы города превращали в «филиал» пустыни. Продолжалось это до тех пор, пока градоначальник Алексей Левшин не высадил здесь плантации деревьев. Но гораздо больше, чем штормы и пыльные бури, одесситов тревожили землетрясения. Впрочем, и сегодня «знающие люди» пугают нас ими с экранов телевизоров и в интернет-сообществах. При этом многие из нас мечтают, чтобы каждый занимался своим делом — сапоги тачал сапожник, а землетрясения предсказывал сейсмолог.

Итак, первое землетрясение в истории Одессы произошло в сентябре 1799 года. В своей книге о нем писал историк Аполлон Скальковский. Сила стихии была около шести баллов и «многие здания, непрочно построенные, и землянки сильно пострадали». Землетрясение, в лучших традициях апокалипсиса, сопровождалось нашествием саранчи, сильными волнами на море и оползнями. Только представьте себе, что сказали бы современные «провидцы», если бы такое произошло сегодня…

В последующие годы Одессу трясло еще много раз. В XIX веке это случилось дважды — в 1829 и 1837 годах, когда произошло «особо чувствительное» землетрясение. Одесситы ощутили три толчка, при которых в Преображенском соборе образовались трещины, а с колокольни греческой церкви упал крест.

Лужи и грязь мешали одесситам еще сто лет назад

Работа городских коммунальщиков всегда вызывала нарекания одесситов. Еще в 1912 году «Одесский листок» писал, что даже в центре города «некоторые пункты улиц точно специально приспособлены для задержания воды и грязи». Автор даже приводил примеры: самые «проблемные» места в дождь или снег были около почтамта, земской управы или городской аудитории для народных чтений (сейчас там находится кинотеатр «Родина»). Там после дождя неделями сохранялись огромные лужи. Случались и курьезы. Например, во время дождя в районе Ланжерона одесситы увидели просто анекдотическую картину: «По улицам, утопая в грязи, проезжал городской поливальщик и поливал улицы».

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