Трагедия в одесской «Жемчужине»: разбился насмерть 3-летний ребенок

Сегодня днем, 14 августа, в Одессе произошел несчастный случай на улице Генуэзской: из окна многоэтажки выпал и разбился насмерть трехлетний мальчик.
По данным областного управления полиции, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже.
Как уточняют очевидцы, трагедия случилась в 36-й «Жемчужине».
Полицейский устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.
В полиции квалифицируют случившееся по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой «несчастный случай»).
Как сообщала «Одесская жизнь», в Болградском районе Одесской области от удара электротоком трагически погиб 10-летний ребенок.
Фото: Телеграм-канал Одесса INFO