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Трагедия в одесской «Жемчужине»: разбился насмерть 3-летний ребенок

Трагедия в одесской «Жемчужине»: разбился насмерть 3-летний ребенок

Сегодня днем, 14 августа, в Одессе произошел несчастный случай на улице Генуэзской: из окна многоэтажки выпал и разбился насмерть трехлетний мальчик.

По данным областного управления полиции, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже.

Как уточняют очевидцы, трагедия случилась в 36-й «Жемчужине».

Полицейский устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

В полиции квалифицируют случившееся по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой «несчастный случай»).

Как сообщала «Одесская жизнь», в Болградском районе Одесской области от удара электротоком трагически погиб 10-летний ребенок.

Фото: Телеграм-канал Одесса INFO

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Редакция ПРОФИЛЬ

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