Одесские истории: в каких гостиницах жили гости Одессы в XIX веке

Уже на заре своего существования Одесса быстро превратилась в курортный город, куда летом приезжали отдыхать жители со всей империи. В те времена «морские купания» вызывали не меньший интерес, чем сейчас, но вода в море была несравнимо чище.

Чтобы отдохнуть с комфортом летом обеспеченные люди строили дачи в Одессе, а граждане со скромными доходами прибегали к услугам одесских гостиниц, снимали квартиры или селились в меблированных комнатах.

Найти жилье можно было на любой достаток

Первые одесские гостиницы особым шиком не отличались и назывались «заезжими домами». Их открывали, чтобы принимать чумаков, которые привозили в строящийся город лес, хлеб и прочие нужные товары. Когда в Одессе было введено порто-франко, город стал расти, и богатые помещики начали наезжать сюда с деловыми визитами.

Впрочем, город на берегу моря привлекал не только коммерсантов, но и гостей самых разных сословий, которые желали отдохнуть на морском берегу и поправить здоровье. Потому вскоре на месте постоялых дворов выросли элегантные гостиницы, которых со временем становилось все больше. Городские власти строго следили за качеством гостиничных услуг — владельцы должны были получить в городской думе «аттестат о благонадежности», без которого их заведения не имели права принимать гостей.

В зависимости от дохода, «туристы» могли снять дом или поселиться в трактире, которые были своеобразными отелями для среднего класса. Те, кто был победнее, размещались в частных домах, где снимали комнату и даже угол. Частный сектор в летнее время в какой-то мере составлял конкуренцию гостиничному бизнесу, а среди владельцев квартир начиналось особое оживление. Меблированные комнаты, или, как их презрительно называли, «меблирашки», практически ничем не отличались от дешевых гостиниц. Здесь селились обедневшие дворяне и разночинцы, у которых было мало денег, но хотелось сохранить «престиж».

Ранее мы рассказывали о том, какой увидели Одессу иностранные путешественники в ХІХ веке.

Гостиницы Одессы заманивали постояльцев хитростью

К началу XX века в Одессе насчитывалось 34 гостиницы, так что проблем с размещением гостей города не было.

Дорогие отели рекламировали себя со спокойным высокомерием — ведь они пользовались спросом у состоятельной публики и заезжих знаменитостей. А вот между гостиницами второго класса разворачивалась настоящая война. Их владельцы пускались во все тяжкие, чтобы заманить постояльцев. Гостям предлагали бесплатные билеты в иллюзион, посещение бань и саун, а чтобы соблазнить иностранцев, сообщали, что обслуга умеет говорить на трех-четырех языках. Среди «новомодных фишек» были казино, «ванная с разными приспособлениями», дешевые завтраки и даже вегетарианские обеды.

Чтобы найти крышу над головой на время летнего отдыха, любой приезжий мог остановить на вокзале извозчика и попросить отвезти его в хорошую гостиницу. Однако владельцы второсортных и, мягко говоря, не очень комфортных гостиниц придумали простой способ, как заманивать постояльцев к себе. Они подкупали извозчиков, которые на вокзале встречали приезжих и сообщали им, что в хороших гостиницах «местов нет» — дескать, гость поздно приехал, сезон в разгаре. И извозчик доставлял пассажира в захолустный отель с тараканами и клопами. Бороться с этим было невозможно, даже в газетах давали объявления и просили «извозчикам не верить, что нет свободных номеров».

В гостиницу — со своим матрасом

В середине XIX века в гостиницах средней руки постояльцев могли поселить в номер, где не было не только матраса, но и кровати. За спальное место подобные гостиницы брали отдельную плату, так же, как за матрас и постельное белье. Иностранные гости очень возмущались таким обслуживанием. Когда кто-то из иностранцев задал портье вопрос, как же постояльцы здесь спят, тот невозмутимо ответил: «А господа ездят со своими».

Гостиница стала «героиней» романа

Самыми дорогими гостиницами в Одессе были «Петербургская» и «Лондонская». В последней цены были самыми высокими — номер люкс стоил около 30 рублей в сутки. В ней останавливались самые богатые гости Одессы. Кстати, «Лондонская» была построена строго на том месте, где в античные времена располагался греческий порт Гавань Истриан. Основал гостиницу французский кондитер Жан-Батист Карута, но он никак не мог придумать название для нового отеля. Модные в то время французские названия уже разобрали, и Карута решил, что это даже к лучшему — его гостиница будет выделяться среди других. И назвал свою гостиницу «Лондонская».

Гостиница «Бристоль», или «Красная», стала первой четырехэтажной гостиницей в Одессе. Постояльцы могли выбирать из 100 номеров, самый дорогой из которых стоил 15 рублей в сутки. Владельцем гостиницы был Наум Юровский. Предприимчивый одессит, зная о том, что его земляки предпочитали венский отель «Бристоль», не мудрствуя лукаво «позаимствовал» у европейского собрата его название. Номера в одесском «Бристоле» стоили баснословно дорого, но платить было за что: в каждом номере — ванная, телефон, элегантный интерьер, вид на море и вышколенная прислуга.

Гостиница «Пассаж» была построена в рекордно короткие сроки — за два года. Ее владельцем был купец Моисей Меделевич. В отеле насчитывалось 162 роскошных номера. Не выходя из гостиницы, можно было воспользоваться читальней, почтой, пообедать в ресторане, постричься. Кроме того, гостиница была оборудована «подъемной машиной», то есть лифтом, центральным отоплением и имела собственную электростанцию.

А вот «Большая Московская», хоть и была первоклассным отелем, имела вполне демократичные цены. Но выделяло гостиницу среди других одесских отелей не это. Она стала прообразом учреждения «Геркулес» из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». В 1921 году в «Большой Московской» размещалась продовольственная комиссия по снабжению армии — Опродкомгуб, где Илья Ильф служил бухгалтером. Позже он описал родное учреждение в знаменитом сатирическом романе.

Кто жил в одесских гостиницах?

«Лондонская»: Антон Чехов, Федор Шаляпин, Роберт Стивенсон, Жорж Сименон, Валентин Катаев, Максим Горький, Константин Паустовский, Карл Маннергейм, Леонид Утесов, Сергей Есенин, Айседора Дункан, Давид Ойстрах, Иван Айвазовский, Луи Арагон, Александр Довженко, Лесь Курбас, Эдмонд Ротшильд.

«Бристоль»: Иван Бунин, Теодор Драйзер, Анри Барбюс, Джеймс Олдридж, Арман Хаммер.

«Петербургская»: Виссарион Белинский, Ференц Лист, Марк Твен, Михаил Щепкин, Карл Брюллов, Валентин Поленов, Модест Мусоргский, Сергей Рахманинов, Энрико Карузо, Сара Бернар, Софья Ковалевская.

«Большая Московская»: Вера Холодная, Леонид Андреев, Владимир Маяковский.

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