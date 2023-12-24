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Поездки на фронт, смерть бойцов и награда от Залужного: история волонтерки из Одессы

Поездки на фронт, смерть бойцов и награда от Залужного: история волонтерки из Одессы

«Одесская жизнь» продолжает рассказывать о проверенных волонтерах, которым можно доверять и которым очень нужна наша с вами помощь. Сегодня – история об одесситке Елене Коломиец – женщине, которая сама, на свой страх и риск, развозит помощь по горячим точкам. Бойцы прозвали волонтера «сталью, которая не ломается», а за свою работу женщина получила награду от самого Залужного. Мы поговорили с Еленой о волонтерстве, погибшем зяте, обстрелах на «передке» и новых сборах.

Тушенка с опарышами

Волонтер из Одессы Елена Коломиец

Елена Коломиец

До 24 февраля 2022 года Елена Коломиец была обычной домохозяйкой и никогда не думала, что ее жизнь будет связана с военным делом. Но 25 февраля ее зять Андрей, который воевал и после 2014 года, снова пошел добровольцем на фронт и получил позывной «Шедевр». Вскоре Андрей прислал Елене фото тушенки с опарышами, которую тогда раздавали военным, и Елена поняла, что оставаться в стороне нельзя.

– Сейчас у военных уже очень хорошее снабжение продуктами. А тогда была и испорченная тушенка, и заплесневелый хлеб. Я, не думая, села в машину и привезла из дома все, что было наготовлено, – вспоминает волонтер.

«Я никогда это не прекращу, пока они не дойдут до Москвы»

Очень скоро к Елене присоединились и другие волонтеры для того, чтобы передавать бойцам еду на фронт. Теперь женщина возит «на передок» домашние голубцы, блины, котлеты, пироги и даже 5-литров борща.

Одесский волонтер Елена Коломиец варит борщ для бойцов на «нуле»

5 литров борща

– Одни мои девочки из Одесской области делают бендерики, другие, с Хмельниччины, – присылают закрученные домашние тушенки. Есть у меня повар Влад, который готовит ребятам пиццу. А недавно мои помощницы передали мне 5 коробок печенья, которые сами напекли, – рассказывает Елена.

Эта «полевая кухня» помогает бойцам не забывать о тепле родного дома. Иногда, по словам Елены, бойцы специально экономят привезенную еду, и совсем не из-за недостатка в продовольствии.

– Один боец, когда я привезла новые котлеты, говорит: «А у нас еще с прошлого месяца твои остались. У нас есть морозилка и мы экономим: если захочется домашнего тепла, две котлетки разогреем и смакуем». И я понимаю, что я никогда это не прекращу, пока они не дойдут до Москвы или до Ялты, куда мы там собираемся доходить, – заявляет волонтер.

«Лен, ты не солнце, ты всех не обогреешь»

Первым подразделением, которому начала помогать Елена, стала 4-я стрелецкая рота 10-го батальона. Этих бойцов волонтер называет своими «первенцами». Но вскоре список ее подопечных расширился. Теперь это 28-я, 35-я, 53-я, 57-я, 59-я, 137-я бригады, и не только.

– Я не знаю, сколько точно у меня сейчас ребят… много. Меня убеждали: «Лен, ты не солнце, ты всех не обогреешь». Но если я обогрею хотя бы одного, значит, уже хорошо. Обогрею 10 – еще лучше. Одним помогу, а как же остальные? Сердце, оно же разрывается, – делится одесситка.

«80-летние бабушки мне говорят «Слава Украине» вместо «здрасти»

В начале Елена собирала гуманитарную помощь на свои сбережения, а когда они закончились, начала проводить сборы в Фейсбуке и обращаться за помощью к другим одесским волонтерам. Сейчас женщина помогает ЗСУ не только домашней едой, но и сухпайками, одеждой и даже некоторыми видами вооружения. Недавно ей удалось собрать средства на несколько дронов-камикадзе.

Волонтёр из Одессы Елена Коломиец загружает машину помощью для ЗСУ

Помощь в машине

Всю помощь Елена под завязку загружает в свою небольшую машину, прямо до крыши, и самостоятельно везет на фронт. Таких поездок в месяц может быть и три, и пять. Но каждый новый сбор – это новый стресс.

– После подрыва Каховской ГЭС, например, люди несли много помощи. Но как только народ успокаивается, сборы падают. Я иногда начинаю собирать машину и думаю: «Господи, а чем я ее в этот раз заполню?» Это всегда качели, и я никогда не знаю, сколько у меня будет вещей в машине. Но если она забита битком, мне хочется плакать от счастья. И когда я захожу к волонтерам, а бабушки 80-ти лет мне говорят: «Слава Украине» вместо «здрасти» – это для Одессы огромный плюс, –  говорит волонтер.

«Меня ребята научили: если обстрел, значит надо ехать 100-120 км/ч»

Елена развозит помощь по Николаевской, Херсонской и Донецкой областям, в том числе она была в Константиновке, Бахмуте и под Курахово.

– Помню, как я в первый раз поехала на Херсонщину, где тогда еще шли бои. Еду, трасса пустая, в небе что-то летает, взрывается. Еду и думаю: «А если я сейчас попаду к врагу? Что тогда мне говорить? Так, я умею говорить на русском, значит я что-то придумаю». А мне наши ребята потом говорят: «А ничего, что у тебя в машине форма для нас лежала?», – смеется волонтер.

Во время поездок Елена не раз попадала под обстрелы, а обломки одной из сбитых ракет, которая чудом не повредила ее машину, женщина теперь возит с собой как талисман.

Волонтёр Елена Коломиец и осколки снаряда, который чуть не попал в её машину

– Меня ребята научили: если обстрел, значит надо ехать 100-120 км/ч, – объясняет одесситка.

«На передке» Елена нередко проезжает разрушенные поселки и одно из самых жутких ее воспоминаний – село «Красный Луч».

– Связи нет, вокруг только разруха. Я боюсь даже выйти кого-то поискать, потому что на дороге могут быть неразорвавшиеся снаряды. И тут ко мне выходят люди, прямо из развалин, из подвала, улыбаются и спрашивают: «Дитё, ты чего?». Я объяснила, что ищу военных, и они показали мне дорогу. Я была в таком шоке, что даже сумку с продуктами им не додумалась отдать. Но потом исправилась – им ее бойцы передали», – вспоминает Елена.

«У многих я записана как «Лена сумасшедшая»

Зачастую волонтеру приходится ночевать неподалеку от передовой, там, где взрывы не смолкают. Из одной такой поездки Елена вернулась с признаками контузии – головной болью и тошнотой. Но женщина уверяет – под охраной наших защитников ей спится спокойнее даже под звуки взрывов.

– Это больше, чем сыновья, чем друзья, это мои воины. У меня к ним бесконечное доверие. Знаете, какой они мне дали позывной? D2. Это сталь, которая не ломается. У многих я записана как «Лена сумасшедшая». Ребята говорят: «Не каждый мужчина поедет туда, куда ездишь ты». И я не обижаюсь, потому что, действительно, моя жизнь перевернулась совершенно, – говорит волонтер.

В живых осталось четверо из тридцати

К сожалению, многих из тех, кому помогала Елена, уже нет в живых. Одной из самых тяжелых утрат для волонтера стала смерть ее зятя, который погиб 19 октября 2022 года, через 6 дней после их последней встречи. А у подразделения «первенцев» Елены в живых осталось только 4 человека из 30…

Погибший зять волонтёра Елена Коломиец Андрей с позывным «Шедевр»

Зять Андрей

– Ребята меня берегут, не говорят ничего, но я же, когда приезжаю, все равно вижу, кто есть, а кого уже нет… Очень тяжело было, когда погиб наш командир Борис Айзенберг. Еще было пятеро ребят, я их только успела отфотографировать, и тут узнала, что они тоже погибли. А я помню их лица, всех… Я тогда подошла к иконам, упала на колени и говорю: «Сколько можно? Сколько тебе еще надо собрать наших ребят?» А потом собралась и думаю: «Так, стоять. Тебя там уже ждут новые ребята, те, которые пришли сейчас, и им тоже нужна помощь и домашнее тепло. Подорвалась и делай», – вспоминает Елена.

Волонтер мечтает когда-нибудь открыть выставку фотографий всех своих бойцов – и выживших, и погибших.

Самый тяжелый сбор – для 200-х

Тяжелее всего волонтеру дался поиск мешков для 200-х. Тогда со сбором женщине помогла Катерина Ножевникова, потому что сама Елена даже не знала, где можно достать такие пакеты. Но впервые с мешками для убитых волонтеру пришлось столкнуться намного раньше этого сбора.

– Первый раз я узнала, что это такое, когда мы забирали из морга зятя Андрюшу. Я почему-то думала, что там все по ящикам, как в кино, а мне его командир говорит: «Лен, я сейчас назову номер мешка». Для меня это, конечно, ужасное воспоминание», – признается волонтер.

«Я увидела подпись Залужного и расплакалась»

Бойцы часто благодарят волонтера и дарят ей шевроны и флаги своих подразделений.

– Флаги – это большая награда для меня, потому что ребята на них расписываются, пишут благодарности, вкладывают в них свое тепло. Это очень торжественно, – говорит Елена.

Флаг, подаренный волонтеру

Флаг 28-бригады ЗСУ, который подарили Елене Коломиец

И если флаги хранятся у волонтера дома, то шевроны бойцов висят у женщины в машине, над рулем, как оберег от вражеских снарядов.

Значок с флагом Украины в машине волонтёра Елены Коломиец

Значок в машине

Иногда военные дарят Елене и цветы: она их не выбрасывает даже тогда, когда бутоны засыхают.

Шеврон бригады ЗСУ, который подарили волонтёру

Шеврон бригады ЗСУ, который подарили Елене Коломиец

Одну из самых почетных наград женщина получила совсем недавно – благодарность и медаль с подписью самого главнокомандующего ЗСУ Валерия Залужного.

– Мне позвонил командир 137-й бригады и попросил мои паспортные данные и налоговый код. Я посмеялась: «Олег, вы решили на мне жениться?» А он мне привез медаль. И я когда открыла наградную книжечку и увидела подпись Залужного, я расплакалась. Для меня Залужный – это святой человек на фронте, – признается одесситка.

Награда от Залужного

Награда от главнокомандующего Валерия Залужного

«Что нужно для победы? Не опускать глаза»

Волонтер уверена: победа Украины зависит не только от тех, кто воюет на фронте, но и от действий каждого из нас.

– Чтобы мы скорее победили, нашему обществу нужно не опускать глаза. У меня есть показательный пример. Я ставлю машину на стоянке, где работают перевозчики, – они все знают, чем я занимаюсь. И я как-то к ним зашла и говорю: «Ребята, мы собираем на дрон. Вот я оставляю реквизиты, если кто-то поможет, я любой копейке буду рада». И… никто не помог. Но зато они опускают глаза и спрашивают: «Лен, а как ты думаешь, когда будет победа?». Я не военный эксперт, я не знаю, когда будет победа, но если бы каждый приложил хоть чуть-чуть усилий…

Если вы хотите приложить хоть немного усилий для нашей победы, вы всегда можете помочь Елене Коломиец со сборами. Сейчас волонтер собирает средства на дроны-камикадзе и универсальные носилки для раненых. Помощь пойдет 28-й и 35-й бригадам.

Отправлять средства можно напрямую на карту волонтера: 5363 5420 9022 3240

Связаться с Еленой Коломиец можно в Фейсбуке или по телефону: (067) 58-45-342.

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Вера Корольченко
Вера Корольченко ПРОФИЛЬ

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