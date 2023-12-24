Поездки на фронт, смерть бойцов и награда от Залужного: история волонтерки из Одессы

Тушенка с опарышами

До 24 февраля 2022 года Елена Коломиец была обычной домохозяйкой и никогда не думала, что ее жизнь будет связана с военным делом. Но 25 февраля ее зять Андрей, который воевал и после 2014 года, снова пошел добровольцем на фронт и получил позывной «Шедевр». Вскоре Андрей прислал Елене фото тушенки с опарышами, которую тогда раздавали военным, и Елена поняла, что оставаться в стороне нельзя.

– Сейчас у военных уже очень хорошее снабжение продуктами. А тогда была и испорченная тушенка, и заплесневелый хлеб. Я, не думая, села в машину и привезла из дома все, что было наготовлено, – вспоминает волонтер.

«Я никогда это не прекращу, пока они не дойдут до Москвы»

Очень скоро к Елене присоединились и другие волонтеры для того, чтобы передавать бойцам еду на фронт. Теперь женщина возит «на передок» домашние голубцы, блины, котлеты, пироги и даже 5-литров борща.

– Одни мои девочки из Одесской области делают бендерики, другие, с Хмельниччины, – присылают закрученные домашние тушенки. Есть у меня повар Влад, который готовит ребятам пиццу. А недавно мои помощницы передали мне 5 коробок печенья, которые сами напекли, – рассказывает Елена.

Эта «полевая кухня» помогает бойцам не забывать о тепле родного дома. Иногда, по словам Елены, бойцы специально экономят привезенную еду, и совсем не из-за недостатка в продовольствии.

– Один боец, когда я привезла новые котлеты, говорит: «А у нас еще с прошлого месяца твои остались. У нас есть морозилка и мы экономим: если захочется домашнего тепла, две котлетки разогреем и смакуем». И я понимаю, что я никогда это не прекращу, пока они не дойдут до Москвы или до Ялты, куда мы там собираемся доходить, – заявляет волонтер.

«Лен, ты не солнце, ты всех не обогреешь»

Первым подразделением, которому начала помогать Елена, стала 4-я стрелецкая рота 10-го батальона. Этих бойцов волонтер называет своими «первенцами». Но вскоре список ее подопечных расширился. Теперь это 28-я, 35-я, 53-я, 57-я, 59-я, 137-я бригады, и не только.

– Я не знаю, сколько точно у меня сейчас ребят… много. Меня убеждали: «Лен, ты не солнце, ты всех не обогреешь». Но если я обогрею хотя бы одного, значит, уже хорошо. Обогрею 10 – еще лучше. Одним помогу, а как же остальные? Сердце, оно же разрывается, – делится одесситка.

«80-летние бабушки мне говорят «Слава Украине» вместо «здрасти»

В начале Елена собирала гуманитарную помощь на свои сбережения, а когда они закончились, начала проводить сборы в Фейсбуке и обращаться за помощью к другим одесским волонтерам. Сейчас женщина помогает ЗСУ не только домашней едой, но и сухпайками, одеждой и даже некоторыми видами вооружения. Недавно ей удалось собрать средства на несколько дронов-камикадзе.

Всю помощь Елена под завязку загружает в свою небольшую машину, прямо до крыши, и самостоятельно везет на фронт. Таких поездок в месяц может быть и три, и пять. Но каждый новый сбор – это новый стресс.

– После подрыва Каховской ГЭС, например, люди несли много помощи. Но как только народ успокаивается, сборы падают. Я иногда начинаю собирать машину и думаю: «Господи, а чем я ее в этот раз заполню?» Это всегда качели, и я никогда не знаю, сколько у меня будет вещей в машине. Но если она забита битком, мне хочется плакать от счастья. И когда я захожу к волонтерам, а бабушки 80-ти лет мне говорят: «Слава Украине» вместо «здрасти» – это для Одессы огромный плюс, – говорит волонтер.

«Меня ребята научили: если обстрел, значит надо ехать 100-120 км/ч»

Елена развозит помощь по Николаевской, Херсонской и Донецкой областям, в том числе она была в Константиновке, Бахмуте и под Курахово.

– Помню, как я в первый раз поехала на Херсонщину, где тогда еще шли бои. Еду, трасса пустая, в небе что-то летает, взрывается. Еду и думаю: «А если я сейчас попаду к врагу? Что тогда мне говорить? Так, я умею говорить на русском, значит я что-то придумаю». А мне наши ребята потом говорят: «А ничего, что у тебя в машине форма для нас лежала?», – смеется волонтер.

Во время поездок Елена не раз попадала под обстрелы, а обломки одной из сбитых ракет, которая чудом не повредила ее машину, женщина теперь возит с собой как талисман.

– Меня ребята научили: если обстрел, значит надо ехать 100-120 км/ч, – объясняет одесситка.

«На передке» Елена нередко проезжает разрушенные поселки и одно из самых жутких ее воспоминаний – село «Красный Луч».

– Связи нет, вокруг только разруха. Я боюсь даже выйти кого-то поискать, потому что на дороге могут быть неразорвавшиеся снаряды. И тут ко мне выходят люди, прямо из развалин, из подвала, улыбаются и спрашивают: «Дитё, ты чего?». Я объяснила, что ищу военных, и они показали мне дорогу. Я была в таком шоке, что даже сумку с продуктами им не додумалась отдать. Но потом исправилась – им ее бойцы передали», – вспоминает Елена.

«У многих я записана как «Лена сумасшедшая»

Зачастую волонтеру приходится ночевать неподалеку от передовой, там, где взрывы не смолкают. Из одной такой поездки Елена вернулась с признаками контузии – головной болью и тошнотой. Но женщина уверяет – под охраной наших защитников ей спится спокойнее даже под звуки взрывов.

– Это больше, чем сыновья, чем друзья, это мои воины. У меня к ним бесконечное доверие. Знаете, какой они мне дали позывной? D2. Это сталь, которая не ломается. У многих я записана как «Лена сумасшедшая». Ребята говорят: «Не каждый мужчина поедет туда, куда ездишь ты». И я не обижаюсь, потому что, действительно, моя жизнь перевернулась совершенно, – говорит волонтер.

В живых осталось четверо из тридцати

К сожалению, многих из тех, кому помогала Елена, уже нет в живых. Одной из самых тяжелых утрат для волонтера стала смерть ее зятя, который погиб 19 октября 2022 года, через 6 дней после их последней встречи. А у подразделения «первенцев» Елены в живых осталось только 4 человека из 30…

– Ребята меня берегут, не говорят ничего, но я же, когда приезжаю, все равно вижу, кто есть, а кого уже нет… Очень тяжело было, когда погиб наш командир Борис Айзенберг. Еще было пятеро ребят, я их только успела отфотографировать, и тут узнала, что они тоже погибли. А я помню их лица, всех… Я тогда подошла к иконам, упала на колени и говорю: «Сколько можно? Сколько тебе еще надо собрать наших ребят?» А потом собралась и думаю: «Так, стоять. Тебя там уже ждут новые ребята, те, которые пришли сейчас, и им тоже нужна помощь и домашнее тепло. Подорвалась и делай», – вспоминает Елена.

Волонтер мечтает когда-нибудь открыть выставку фотографий всех своих бойцов – и выживших, и погибших.

Самый тяжелый сбор – для 200-х

Тяжелее всего волонтеру дался поиск мешков для 200-х. Тогда со сбором женщине помогла Катерина Ножевникова, потому что сама Елена даже не знала, где можно достать такие пакеты. Но впервые с мешками для убитых волонтеру пришлось столкнуться намного раньше этого сбора.

– Первый раз я узнала, что это такое, когда мы забирали из морга зятя Андрюшу. Я почему-то думала, что там все по ящикам, как в кино, а мне его командир говорит: «Лен, я сейчас назову номер мешка». Для меня это, конечно, ужасное воспоминание», – признается волонтер.

«Я увидела подпись Залужного и расплакалась»

Бойцы часто благодарят волонтера и дарят ей шевроны и флаги своих подразделений.

– Флаги – это большая награда для меня, потому что ребята на них расписываются, пишут благодарности, вкладывают в них свое тепло. Это очень торжественно, – говорит Елена.

И если флаги хранятся у волонтера дома, то шевроны бойцов висят у женщины в машине, над рулем, как оберег от вражеских снарядов.

Иногда военные дарят Елене и цветы: она их не выбрасывает даже тогда, когда бутоны засыхают.

Одну из самых почетных наград женщина получила совсем недавно – благодарность и медаль с подписью самого главнокомандующего ЗСУ Валерия Залужного.

– Мне позвонил командир 137-й бригады и попросил мои паспортные данные и налоговый код. Я посмеялась: «Олег, вы решили на мне жениться?» А он мне привез медаль. И я когда открыла наградную книжечку и увидела подпись Залужного, я расплакалась. Для меня Залужный – это святой человек на фронте, – признается одесситка.

«Что нужно для победы? Не опускать глаза»

Волонтер уверена: победа Украины зависит не только от тех, кто воюет на фронте, но и от действий каждого из нас.

– Чтобы мы скорее победили, нашему обществу нужно не опускать глаза. У меня есть показательный пример. Я ставлю машину на стоянке, где работают перевозчики, – они все знают, чем я занимаюсь. И я как-то к ним зашла и говорю: «Ребята, мы собираем на дрон. Вот я оставляю реквизиты, если кто-то поможет, я любой копейке буду рада». И… никто не помог. Но зато они опускают глаза и спрашивают: «Лен, а как ты думаешь, когда будет победа?». Я не военный эксперт, я не знаю, когда будет победа, но если бы каждый приложил хоть чуть-чуть усилий…

Если вы хотите приложить хоть немного усилий для нашей победы, вы всегда можете помочь Елене Коломиец со сборами. Сейчас волонтер собирает средства на дроны-камикадзе и универсальные носилки для раненых. Помощь пойдет 28-й и 35-й бригадам.

Отправлять средства можно напрямую на карту волонтера: 5363 5420 9022 3240

Связаться с Еленой Коломиец можно в Фейсбуке или по телефону: (067) 58-45-342.