«Не до праздников»: родственники военнопленных провели шествие по центру Одессы (фото)

Напомним, такие акции проходят еженедельно с целью напомнить обществу и власти о тех, благодаря кому наша страна выстояла после полномасштабного вторжения и продолжает бороться за свою свободу и независимость.

В сегодняшнем шествии приняли участие около 100 человек. Участники акции выкрикивали лозунги в поддержку военных, а в руках держали плакаты, фотографии защитников и национальную и боевую символику.

«Нам никому не до праздников. Сегодня Святой вечер. Но нам, близким пленных, сегодня этот Сочельник не нужен. Мы хотим, чтобы и люди видели, что наши герои находятся в плену и их надо оттуда возвращать»,

– сказала одна из участниц мероприятия.

Напомним, неделей ранее на проспекте Шевченко в Одессе создали граффити-напоминания о военнопленных. Но уже через день надпись закрыли листами фанеры.

По официальным данным, сейчас россияне держат в плену по крайней мере 4337 украинцев, в том числе более 3500 военных.

По словам заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, сейчас в Украине пропавшими в особых обстоятельствах считаются 26 тысяч человек, из которых 11 тысяч – гражданские, а около 15 тысяч – военные.

Источник и фото: Суспiльне Одеса