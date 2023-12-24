Новости Одессы и Одесской области

«Не до праздников»: родственники военнопленных провели шествие по центру Одессы (фото)

«Не до праздников»: родственники военнопленных провели шествие по центру Одессы (фото)

Сегодня, в воскресенье, 24 декабря 2023 года, в Одессе состоялась очередная акция в поддержку военнопленных. Родные военнопленных и пропавших без вести провели мирное шествие по центру города.

Напомним, такие акции проходят еженедельно с целью напомнить обществу и власти о тех, благодаря кому наша страна выстояла после полномасштабного вторжения и продолжает бороться за свою свободу и независимость.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе 24 декабря 2023

В Одессе прошла очередная акция

В сегодняшнем шествии приняли участие около 100 человек. Участники акции выкрикивали лозунги в поддержку военных, а в руках держали плакаты, фотографии защитников и национальную и боевую символику.

В Одессе прошло шествие в поддержку военнопленных

Шествие по Дерибасовской в поддержку военнопленных

«Нам никому не до праздников. Сегодня Святой вечер. Но нам, близким пленных, сегодня этот Сочельник не нужен. Мы хотим, чтобы и люди видели, что наши герои находятся в плену и их надо оттуда возвращать»,

– сказала одна из участниц мероприятия.

Акция возле одесской елки

Акция тех, кому не до праздников

Напомним, неделей ранее на проспекте Шевченко в Одессе создали граффити-напоминания о военнопленных. Но уже через день надпись закрыли листами фанеры.

По официальным данным, сейчас россияне держат в плену по крайней мере 4337 украинцев, в том числе более 3500 военных.

По словам заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, сейчас в Украине пропавшими в особых обстоятельствах считаются 26 тысяч человек, из которых 11 тысяч – гражданские, а около 15 тысяч – военные.

Источник и фото: Суспiльне Одеса

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