Одесский Городской сад превратился в книжный праздник (фоторепортаж)

Его организаторы – Централизованная городская библиотечная система для детей г. Одессы и Департамент культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета.

Фестиваль начинается… Для кого как: кто-то оторваться не может от знакомства с новыми книгами, кто-то торопится что-то слепить-создать-нарисовать, а кто-то не может отойти от Ротонды, которая стала выставочным залом для фоторабот «Книга в кадре». Все они, конечно, связаны с книгами.

А эти фотозоны! Загляните в мистическое королевство. Попадите в какую-нибудь еще незнакомую сказку…

Вы уже немного устали? Тогда просто садитесь и слушайте концерт с участием музыкальных школ и художественных коллективов города.

Но дети не спешат усаживаться. Столько же всего интересного! Знакомство с авторами, которые пишут книги для детей, с мастерами, обучающими делать оригами или праздничные открытки и всему другому интересному, даже невероятному.

Добавим, что тут все интересно и познавательно. А еще очень-очень весело.

Кажется, я давно не слышала, чтобы детский смех раздавался так звонко и радостно!

Кстати, взрослые тоже не торопились покинуть этот сказочный фестиваль!..

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