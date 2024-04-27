Новости Одессы и Одесской области

У одесской мэрии «выросли» гигантские очки – что бы это значило? (фото)

У одесской мэрии «выросли» гигантские очки – что бы это значило? (фото)

Одесская Думская площадь… Рядом с мэрией появилось «Прозрение» («EPIPHANY») – новая скульптура нашего скульптора Михаила Ревы. Все довольно необычно: она исполнена в виде… очков.

Скульптор Михаил Рева представил свою новую работу – грустную и счастливую, необычную. Но, добавим, «необычную» – до тех пор, пока не присмотришься к деталям.

Композиция "Прозрение" в Одессе
"Очки войны" на Думской площади в Одессе
Новая скульптура Михаила Ревы на Думской площади
Скульптура "Прозрение" Михаила Ревы
Очки из патронов
Новая скульптура Михаила Ревы

На днях одесситов порадовали вновь открытые Греческий и Стамбульский парки… А в Греческом же, напомню, есть несколько работ Михаила Ревы, по которым многие, видимо, уже соскучились за время войны. Теперь там снова можно увидеть известную скульптуру-фонтан мастера, его композицию «Эдем».

А теперь перед нами «очки войны»… Они трехметровые, изготовлены из стали и меди, «украшены» пулями, словно на глазах превращающимися в цветы…

Новая скульптура Михаила Ревы в виде очков
Гильзы патронов превращаются в цветы - скульптура "Прозрение"
Скульптура "Прозрение" в Одессе
Скульптура "Прозрение" Михаила Ревы
Скульптура "Прозрение", подпись
Гигантские очки на Думской площади

Такой вот глубокий и символический смысл. До слез… Да и это название — «Прозрение»… Как переосмысление всего, что с нами произошло во время полномасштабного вторжения.

Новая скульптура Михаила Ревы простоит на Думской площади не так уж и долго. Вскоре она будет представлена на Венецианской Биеннале.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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