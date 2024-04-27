Про що розповідають судинні зірочки

Вени полюбляють ходіння пішки

На думку фахівців, судинні сітки та зірочки – частіше за все, це прояви спадковості, наслідки статичних навантажень, коли людина багато годин перебуває стоячи, а також гормональних негараздів.

– Спортсменки, продавчині, вчителі, водії, працівниці салонів краси дуже часто мають проблеми із судинами ніг, – каже судинний хірург, завідуючий відділенням КНП «Міська клінічна лікарня №10» Михайло Черепинський. – Треба носити компресійну білизну, а також ходити пішки – вени люблять динаміку та рух. Якщо працювати доводиться стоячи, обов’язково треба хоч у вихідні ходити на прогулянки, займатися бігом, плаванням. Робити такі своєрідні розвантажувальні тренування. Чим більше їх буде, тим краще.

Дуже часто судинні сітки та зірочки – це лише зовнішня косметична проблема, яка не несе загрози здоров’ю. Але вона може бути й проявом варикозу, що розпочинається. Часто сітки та зірочки з’являються при зниженні тонусу вен та порушенні роботи клапанів, які повинні перешкоджати зворотному току крові. Якщо клапани не справляються зі своїм завданням, частина крові витікає у зворотному напрямку, і капіляр або вена на цій ділянці розширюється. За таким принципом з’являються не тільки судинні зірочки, але й варикоз.

Варикоз або варикозне розширення вен – це зміна нормального стану вен тіла людини. Існує навіть такий міжнародний термін: слабкість венозної стінки. Вона може призводити не лише до варикозу, але й до геморою, застійних явищ у головному мозку.

Особливо складно тим, в кого в родині були люди, що страждали на варикоз. При такому стані вени розширюються, їх стінка стає тонкою, утворюються так звані «вузли». Якщо на венозну недостатність страждав один із батьків, імовірність недуги у дитини – 70%. Таким людям ще з підліткового віку треба уважно ставитись до стану судин, проходити обстеження, лікуватись. Якщо мова йде про дівчинку, краще б їй не дуже захоплюватись придбанням черевиків на високих підборах. Коли людина багато ходить, великої шкоди не буде. А коли довго стоїть чи сидить – виникають проблеми. Бо перевантаження ніг не таке шкідливе, як постійне перетискання вен під час сидіння. Дуже шкідливо також схрещувати ноги і сидіти так годинами за комп’ютером.

Симптоми захворювань судин ніг:

судинні зірочки;

розширені вени;

відчуття тяжкості, розпирання в ногах;

швидка стомлюваність;

біль в стопах під час відпочинку та вранці;

набряк ніг;

судоми;

свербіж, печіння, відчуття поколювання;

синці після незначних забоїв або здавлювання.

Тому якщо є перераховані симптоми, треба раз на півроку, або хоч раз на рік звертатись до судинного хірурга, робити дуплексне ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок, щоб попередити варикоз. Він, на жаль, може розвиватись дуже швидко, інколи лише за півроку!

Види судинних зірочок

Судинні зірочки можуть бути різної форми, розміру та кольору. Це залежить від виду та обсягу пошкоджених судин. Найчастіше діаметр однієї зірочки становить від 1 до 3 мм. Якщо вони червоні, значить пошкоджені артерії та капіляри, а якщо сині – найімовірніше вени.

Залежно від форми судинні зірочки поділяють на:

плямисті – на шкірі утворюються окремі червоні точки;

лінійні – з’являються судинні лінії (одна або кілька);

павукоподібні – мають гіллясту структуру;

деревовидні – від одної великої судини в сторони розходиться багато окремих ліній (нагадують форму дерева).

До кого звертатись по допомогу?

Окрім судинного хірурга або флеболога людині, що має ризик розвитку варикозу, може знадобитись допомога й інших лікарів.

Наприклад, в жінок є декілька загрозливих ситуацій щодо варикозу, пов’язаних із гормональними засобами, віком, вагою та вагітністю.

– Дівчат лікують гормональними засобами, зокрема, від кіст яєчників, від різних розладів менструального циклу, – продовжує Михайло Черепинський. – Вони призводять до згущення крові й провокують розвиток проблем із судинами, про які спочатку свідчать лише маленькі судинні сіточки за зірочки. В таких випадках гормональні препарати треба призначати дуже виважено.

Багато жінок користуються таблетованими протизаплідними засобами. Їх прийом теж підвищує ризик розвитку варикозу. У кожній з цих ситуацій, якщо є загроза розвитку варикозу, треба разом з лікарем змінювати препарати, що застосовуються.

Набір ваги є суттєвим фактором ризику: збільшення навантаження може призвести до деформації стінок судин. Тому правильне харчування, заняття спортом, які становлять перешкоду появі надмірної ваги, дуже важливі.

Ще однією причиною появи проблем із судинами є вагітність. Коли розмір плода збільшується, відбувається здавлювання внутрішніх органів та судин малого таза і ніг. Це може провокувати розвиток варикозу. У деяких випадках після пологів ці порушення проходять самі по собі. А якщо ні, на допомогу приходить компресійна білизна. У найбільш складних випадках доводиться видаляти розширені судини.

Ризикованим періодом щодо варикозу для жінки є також період менопаузи. На цьому етапі життя треба дуже уважно ставитись до своєчасної діагностики стану глибоких вен.

Якщо поява судинних павутинок пов’язана із захворюванням печінки або ендокринними порушеннями, може знадобитися консультація гепатолога або ендокринолога відповідно.

Лікування судинних зірочок на ногах

Щоб прибрати судинну сіточку на ногах, потрібно видалити розширені судини – артерії, вени або капіляри. Сьогодні це робиться за допомогою безболісної малоінвазивної методики – мікросклеротерапії. Це склеювання судин за допомогою спеціальних препаратів (біоклея), які ін’єкційно вводять до судин.

Кожна методика має свої особливості. Чи буде вона ефективна в конкретному випадку, лікар вирішує після проведення діагностики та вивчення індивідуальних особливостей організму пацієнта. І дуже важливо розуміти: видалення сіток та зірочок без визначення головної причини їх появи з часом призведе лише до сильнішого рецидиву і не позбавить вас існуючої проблеми.