О чем расскажут отеки и как от них избавиться: советы специалиста

Каждому из нас приходилось сталкиваться с отеками – например, лица или ног. Часто они безобидны, их возникновение объясняется элементарными причинами, и они сами проходят на следующий день. Но если отеки беспокоят регулярно и подолгу не спадают – это может быть признаком серьезных сбоев в работе организма. В каких случаях стоит тревожиться и какие меры принимать, рассказала врач-терапевт Виктория Кокошко.

Когда «само пройдет»

Отек – это избыточное накопление жидкости (плазмы крови) в отдельных органах или внеклеточных тканевых пространствах организма. В основе его появления всегда лежат условия, которые затрудняют выведение жидкости из тканей. Самые простые и распространенные причины одутловатости – это чрезмерное употребление воды, алкоголя или соленой пищи. Отечность также может возникнуть как естественная реакция организма на сильную жару, вынужденное длительное пребывание «на ногах» или в сидячей позе. Такие отеки по большому счету безвредны и довольно быстро проходят после устранения провоцирующего фактора. Организм сам избавляется от лишней жидкости, нормализуя водно-солевой обмен.

Кроме того, отеками закономерно сопровождаются ушибы и травмы тканей – от таких опухолей поможет избавиться прикладывание грелки со льдом. Но если отечность появляется без явных внешних причин и долго не проходит, это может быть признаком гормонального сбоя или различных заболеваний – в частности, проблем с сердцем, почками, сосудами.

Причины и симптомы

В случае сердечной недостаточности отток жидкости ухудшается из-за того, что сердечная мышца не успевает перекачивать кровь в необходимом объеме. Отеки в этом случае обычно возникают вечером, в районе лодыжек. Помимо опухания ног, человека беспокоят слабость, одышка, чувство дискомфорта или даже боли в груди, ощущение нехватки воздуха.

При заболеваниях почек отеки обычно связаны с тем, что в организме нарушается обмен солей калия и натрия, проще говоря – задерживаются вода и соль. Характерные признаки – утренние мешки под глазами и опухшие веки, во второй половине дня такие отеки уменьшаются или исчезают. Вероятность проблем с почками повышается, если отечность сопровождается нарушением мочеиспускания и быстрой утомляемостью.

При варикозной болезни отечность провоцирует нарушение циркуляции крови в сосудах ног. Венозные отеки проявляются в конце дня в районе стопы и голени, кроме того, ноги болят и «гудят». У пациентов с этой патологией долго не проходит след от резинки носков.

Гормональные сбои (например, гипотериоз) вызывают общую одутловатость, которая дополняется бледностью кожи, ломкостью волос и ногтей, слабостью, сонливостью, набором веса.

Если же у вас по утрам часто отекает лицо и болит голова, – это может говорить о повышенном артериальном давлении и нарушении мозгового кровообращения.

Что делать?

Если отеки возникают у вас регулярно и сопровождаются какими-то из вышеописанных симптомов, необходимо обратиться к семейному врачу, сдать общие анализы крови и мочи, сделать электрокардиограмму и другие обследования, рекомендованные доктором. После этого терапевт или сам назначит лечение, или направит вас к узкому специалисту – кардиологу, урологу, сосудистому хирургу, эндокринологу.

Если же ваши периодические отеки вызваны «безопасными» причинами, то для профилактики одутловатости придерживайтесь простых правил:

не пейте вечером много жидкости, ограничьте употребление соли, полуфабрикатов, слишком соленых и острых блюд, алкоголя (особенно пива);

контролируйте свой вес и будьте физически активны (очень полезно плавание);

не носите слишком тесные одежду и обувь;

принимайте контрастный душ или хотя бы делайте контрастные ванночки для ног – это укрепляет сосуды.

Если ваша основная проблема – отечность ног, возьмите за правило вечером полежать 20 минут, расположив стопы выше уровня сердца. При склонности к отечности лица старайтесь спать на спине, а после умывания протирайте кожу кубиком льда.

Осторожно, аллергия!

Отдельная тема – аллергический отек. Его может вызвать укус насекомого, употребление продукта-аллергена, могут быть и другие причины. Если отек локальный и сопровождается покраснением и зудом, поможет антигистаминное средство (таблетки или мазь). Но если есть подозрение на отек Квинке – это аллергическая реакция организма, при которой быстро отекают кожа и слизистые оболочки (могут распухнуть язык, губы, миндалины, гортань, в результате чего человек может задохнуться), нужно срочно вызвать «скорую».

Автор – Ирина Лебединец

Фото: fitbook.de