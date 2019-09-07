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Новости Одессы и Одесской области

Какие вакцины для прививок завезли в одесские лечебницы

Какие вакцины для прививок завезли в одесские лечебницы

Одесситам теперь не страшны несколько серьзных инфекционных заболеваний. Об этом позаботились в Минздраве, обеспечив медучреждения города необходимыми иммунобиологическими препаратами.

Так, 4 тысячи доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ передали в детские поликлиники и роддома. В детские медучреждения также завезли шесть тысяч доз бельгийской вакцины против кори, паротита и краснухи КПК “Приорикс”.

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

Препараты поступили в рамках программы централизованных поставок. Они предназначены для профилактики, которую необходимо провести, ориентируясь на Национальный календарь прививок.

– У всех вакцин в Центрах первичной медико-санитарной помощи, родильных домах и детских поликлиниках Одессы хороший срок годности, – отметили в горсовете. – Препараты прошли преквалификацию ВОЗ, что гарантирует их соответствие стандартам качества, безопасности и эффективности.

Фото: sobesednik.ru

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