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О чем нужно знать во время заготовки консервации на зиму?

О чем нужно знать во время заготовки консервации на зиму?

Делимся вами секретами правильной консервации, которые сделают ваши заготовки на зиму еще вкуснее.

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  • Для засолки выбирайте только созревшие плоды, без повреждений и вмятин.
  • Овощи перед готовкой следует рассортировать по размеру и степени зрелости и замочить в холодной воде на несколько часов.
  • Во время консервации специалисты рекомендуют использовать обычную луженую и лакированную крышку из жести с резиновым ободочком по краю. Крышки из нелакированной жести быстро окислится и портят вкус плодов.
  • Для солений выбирайте крупную каменную соль. А вот йодированная соль, наоборот, придает плодам неприятный привкус.
  • Чтобы в процессе консервации кожица у помидоров не лопалась, перед помещением их в банку, ее нужно проколоть сверху деревянной палочкой — сделайте 2-3 небольших прокола.
  • Перед консервацией огурцов, замочите их в холодной воде на 6-8 часов, так они станут еще сочнее. При этом воду нужно дважды поменять.

Фото: GoodFon

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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