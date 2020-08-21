О чем нужно знать во время заготовки консервации на зиму?

Делимся вами секретами правильной консервации, которые сделают ваши заготовки на зиму еще вкуснее.
- Для засолки выбирайте только созревшие плоды, без повреждений и вмятин.
- Овощи перед готовкой следует рассортировать по размеру и степени зрелости и замочить в холодной воде на несколько часов.
- Во время консервации специалисты рекомендуют использовать обычную луженую и лакированную крышку из жести с резиновым ободочком по краю. Крышки из нелакированной жести быстро окислится и портят вкус плодов.
- Для солений выбирайте крупную каменную соль. А вот йодированная соль, наоборот, придает плодам неприятный привкус.
- Чтобы в процессе консервации кожица у помидоров не лопалась, перед помещением их в банку, ее нужно проколоть сверху деревянной палочкой — сделайте 2-3 небольших прокола.
- Перед консервацией огурцов, замочите их в холодной воде на 6-8 часов, так они станут еще сочнее. При этом воду нужно дважды поменять.
Фото: GoodFon