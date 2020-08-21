О чем нужно знать во время заготовки консервации на зиму?

Что дешевле — консервировать самому или покупать в магазине? Время консерваций! С августа и до середины сентября чуть ли не в каждой семье начинают заниматься закруткой овощей и фруктов на зиму. Для тех, кто не любит домашнюю работу, в магазинах и супермаркетах предлагают широкий ассортимент уже готовой консервированной продукции. Редакция «Одесской жизни» выяснила сколько стоят сегодня консервы в магазине и выгодно ли делать заготовки на зиму самостоятельно. ПОДРОБНЕЕ

«Экипировка» для кухни: выбираем разделочную доску Сегодня в продаже можно увидеть множество разделочных досок из самых разных материалов. Кухонные специалисты говорят, что менять доски нужно каждые 4-6 месяцев, но какую же из них выбрать? ПОДРОБНЕЕ