Президентские выборы в соседней Молдове вызвали интерес и живое обсуждение у тех, кто интересуется политикой и следит за тем, что происходит в других странах. Однако жаркие дискуссии, восторги и критика показали, что некоторые вопросы требуют дополнительного разъяснения. Хотя бы просто потому, что Молдова – не Украина, там своя, отличная о нашей политическая система, свои политические традиции и расклады.

Победа Санду – «пощечина» России?

По итогам второго тура президентских выборов в Молдове победила экс-премьер и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, за которую проголосовало 57,72% избирателей. Ее главный оппонент – действующий тогда президент Игорь Додон – набрал 42,28%, несмотря на административный, финансовый и медийный ресурс, находившийся в его распоряжении.

Майю Санду называют прозападным кандидатом, в то время как Игорь Додон имел стойкую репутацию пророссийского политика. Вместе с тем вплоть до второго тура основные претенденты (а всего за пост президента боролись восемь кандидатов) избегали геополитической риторики. Ее пытались ввести внешние игроки. С одной стороны, США и ЕС заявили о недопустимости фальсификаций, что фактически было поддержкой Майи Санду, поскольку ее команда всерьез опасалась различных манипуляций и готовилась, в случае поражения с небольшим разрывом, оспаривать итоги выборов. С другой, Россия в лице Владимира Путина открыто поддержала Игоря Додона. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин даже заявил, что США готовят в Молдове «цветную революцию». Надо сказать, что и сам Додон сделал все, чтобы закрепить имидж преданного слуги России. Он часто и порой надолго ездил в Москву, даже свой последний отпуск провел в Подмосковье.

После того как по итогам первого тура Санду вышла на первое место, Додон резко сменил риторику. В ход пошли обвинения и лозунги четырехлетней давности. Санду обвиняли в стремлении рассориться с Россией, объединить Молдову с Румынией, открыть дорогу иностранному капиталу и, наконец, содействии ЛГБТ-сообществу. Все это не помогло. Майю Санду поддержала не только диаспора, которая дала ей четверть голосов, но и жители Молдовы, прежде всего, жители столицы – Кишинева.

После всего этого поражение Додона не может не выглядеть как поражение Москвы, и реакция российских медиа это только подтверждает. Но тем не менее Владимир Путин был третьим зарубежным лидером, кто поздравил Санду с победой (украинский Президент сделал это раньше).

В свою очередь, победительница заявила о готовности совершить визит в Россию и встретиться с Путиным, чтобы решить ряд вопросов, в первую очередь, экономического характера. Ее заявление вызвало негативную реакцию некоторых украинских экспертов и пользователей социальных сетей – мол, что это за прозападный политик, который хочет договариваться с Россией?

Начнем с того, что у Молдовы все же несколько иные отношения с Москвой, чем у Украины. Война, в которой Россия поддержала приднестровских сепаратистов, закончилась 28 лет назад. Несмотря на то, что реинтеграция страны так и не произошла, раны, нанесенные войной, во многом затянулись (хотя о них помнят). В России работают несколько десятков тысяч молдавских мигрантов, Россия постоянно использует экономические рычаги давления, блокируя доступ молдавских товаров на российский рынок. Как глава государства, Майя Санду должна решать и эти вопросы. Тем более что за нее проголосовала и часть русскоязычного населения вопреки интенсивной пропаганде, которая лепила из Санду образ русофобки.

Ну и главное – для самих молдаван более привлекательной была не столько проевропейская позиция Санду, сколько надежда, что ее избрание положит конец кругообороту коррумпированных политиков.

Избрание Майи Санду решит Приднестровский конфликт?

Приднестровский регион стал объектом пристального внимания на нынешних выборах. Дело в том, что многие жители неконтролируемой территории имеют молдавское гражданство и, соответственно, право участвовать в выборах. Для них на правом берегу Днестра было открыто 42 участка. Однако пророссийские настроения приднестровцев известны, и у оппозиции были опасения, что их могут привлечь с помощью материальных стимулов голосовать за Игоря Додона.

Потому представители правых партий и участники войны 1992 года (комбатанты) пытались воспрепятствовать массовому подвозу избирателей на участки, где должны были голосовать приднестровцы. Доходило до столкновений и блокирования дороги. Несмотря на это, во втором туре проголосовали более 32 тысяч жителей региона. И вполне предсказуемо, почти 86% – за Додона. Тем не менее решающей роли приднестровцы не сыграли.

Приведет ли избрание Майи Санду к решению или обострению приднестровского конфликта? Ни к тому ни к другому. Потому что даже откровенно пророссийский Игорь Додон, который заявлял о готовности предоставить Приднестровью «широкую автономию» и семь раз встречался с лидером сепаратистов Вадимом Красносельским, не смог этого сделать.

С одной стороны, есть Россия, которая поддерживает Приднестровье, бесплатно предоставляя региону газ (долг в более чем 6 млрд «Газпром» пытается повесить на Молдову), а также содержит там военный контингент и военные склады. С другой – есть позиция приднестровской верхушки, которая, говоря о любви к России, не всегда прислушивается к советам из Москвы. Тираспольское руководство, которое представляет интерес местного холдинга «Шериф», вполне устраивает нынешний статус, который позволяет им получать доходы за счет законных и не очень бизнес-схем. К тому же Тирасполь – сторона переговоров, в то время как Россия – посредник (похожую схему Москва пытается протолкнуть и в Украине, навязывая Киеву диалог с Д/ЛНР).

Поэтому ожидать какого-либо прорыва от переговорного процесса, который последний год пребывает в тупике, не стоит. Тем более что столкновения возле избирательных участков дали приднестровской пропаганде хорошую «картинку», которая будет служить иллюстрацией к тезису «Приднестровье в Молдове не ждут».

Молдову ждет новый политический кризис?

Дело в том, что президент в Молдове не имеет тех полномочий, которые есть у украинского коллеги. За внешнюю и внутреннюю политику отвечает правительство, которое назначает парламент. В нынешнем составе законодательного органа Майя Санду не имеет поддержки большинства, к тому же депутатский корпус дискредитировал себя постоянными перебежками ряда депутатов из фракции во фракцию.

Поэтому решить что-то новоизбранный президент может только в случае перезагрузки парламента и создания там мощной пропрезидентской фракции. Пока команда Санду ищет правовые возможности для роспуска законодательного органа, Игорь Додон пытается сколотить новое большинство, которое сформировало бы правительство, оппозиционное президенту.

Поэтому исход битвы еще не решен. Пожалуй, очевидным позитивом победы Санду пока что может стать разблокирование диалога на уровне глав государств с Румынией и Украиной. Оба соседних государства были не в восторге от политики, проводимой Игорем Додоном, который с осени прошлого года в результате политического маневра получил под свой контроль правительство. Киев к тому же не забыл, как Додон, всячески стремившийся понравиться Москве, заявил о «де-факто российском Крыме».

Поэтому Молдову ждет новый политический кризис, который должен определить, сможет ли страна двигаться к Европе без коррупционного шлейфа или останется болотом, где правят бал коррумпированные политики.

Спор вокруг Днестра между Молдовой и Украиной

Один из вопросов, которые Молдове и Украине рано или поздно предстоит решить, касается использования водных ресурсов реки Днестр. Украина намерена расширить мощности Днестровского гидроузла путем строительства шести новых гидроэлектростанций. Это позволит обеспечить электроэнергией южные регионы страны.

Категорически против выступает Молдова. Там опасаются, что в конечном счете это приведет к обмелению Днестра и проблемам водоснабжения населенных пунктов, в том числе Кишинева. Инициатива непопулярна и среди украинских ученых и экологов.

Новоизбранный президент Молдовы вопрос о Днестре включила в свою повестку и надеется вместе с Украиной найти решение, которое устроит обе страны.

– Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, который имеют наши производители – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о разрешении конфликта и тому подобное. Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт можно будет полезно учесть в действиях относительно Донбасса, – отметила избранный президент Республики Молдова Майя Санду.

Майя Санду считает, что «мягкий подход» в переговорах о приднестровском урегулировании не дал результата. Это не решило конфликт и спустя 28 лет. И именно этот опыт лидер соседнего государства предложила учесть Украине.

Артем Филипенко,

заведующий сектором исследований Южного региона

Национального института стратегических исследований