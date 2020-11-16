Пока в Одессе выбирали мэра, в соседней с Одесской областью Молдове состоялся второй тур выборов президента страны.

Центральная избирательная комиссия Молдовы уже обнародовала предварительные результаты. Побеждает бывшая премьер-министр Молдовы Майя Санду. А действующий президент страны Игорь Додон проиграл выборы.

Так, Санду набрала 55,68% голосов, а Додон – 44,32%. Наибольшее количество голосов за Додона отдали жителей непризнанной республики Приднестровье – более 85%.

Майя Санду: что известно о ней

Майя Санду станет первой женщиной в истории независимой Молдовы, которая возглавит страну.

Майя Санду родилась в 1972 году в селе Рисипень Фалештского района Молдовы. Отец был ветеринарным врачом, мать работала учительницей в школе. С 1989 по 1994 год училась в Академии экономического образования Молдавии, потом три года — в Академии государственного управления при президенте Молдавии, где изучала международные отношения. В 1994 году начала работать в Министерстве экономики Молдавии, в 1996 году стала консультантом в главном управлении по сотрудничеству с международными экономическими организациями.

В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Кеннеди. Учебу оплатила за счет стипендий, сбережений и двух кредитов. В 2010 году, после окончания Гарварда, Санду стала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В этой должности она проработала до 2012 года.

Вернулась в Кишинев в 2012 году, получив приглашение занять пост министра образования в правительстве, сформированном Либерально-демократической партией Молдовы (ЛДПМ). Министром Санду проработала три года.

В 2015 году Санду объявила о создании собственной партии «Сделай шаг с Майей Санду». Впоследствии она была переименована в «Действие и солидарность». В программе партии — сближение Молдавии со странами Запада, евроинтеграция, укоренение рыночной экономики, эффективная система образования и жесткая борьба с коррупцией. От этой же партии Санду баллотировалась на пост президента страны в 2016 году. Во втором туре она проиграла Игорю Додону. В 2019 году Санду полгода проработала премьер-министром страны. Ее утверждение стало внутри- и внешнеполитическим компромиссом. Партия социалистов Додона согласилась с ее назначением, а само назначение стало возможным в результате договоренностей России, США и Евросоюза.

Напомним, Молдова возобновила автомобильное сообщение с Украиной на двух пунктах пропуска.