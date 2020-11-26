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Коронавирус 26 ноября: за сутки умерли 7 жителей Одесчины и почти 800 заболели

Коронавирус 26 ноября: за сутки умерли 7 жителей Одесчины и почти 800 заболели

По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в Украине зарегистрировали 15 331 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, что является очередным антирекордом.

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По данным мониторинга СНБО Украины, всего в стране заражены коронавирусом 677 189 человек. Больше всего случаев отмечено в Киеве, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

В частности, на Одесчине выявили 793 новых случая COVID-19. Общее число больных в регионе выросло до 40 535.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 7 жителей Одесчины (всего с начала эпидемии COVID-19 забрал жизни 536 жителей области), выздоровели 40 пациентов (всего таковых 8 809 человек). Болеют 31 190 человек.

Напомним, на утро среды, 25 ноября, в Украине подтвердили 13 882 новых случая коронавируса. В Одесской области был зафиксирован антирекорд – 976 случаев заболевания за сутки.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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