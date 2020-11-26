Украинским предпринимателям обещают «ковид-помощь»: кто может ее получить?

Более миллиона украинских предпринимателей и наемных работников, которые приостановили работу на время карантина, получат от государства финансовую помощь на портале и в мобильном приложении «Дія».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, однократную финансовую помощь в размере 8 тыс. гривен получат физические лица-предприниматели или работники таких сфер, как розничная торговля (кроме торговли авто и мотоциклами), гостиничный и ресторанный бизнес, кинотеатры, искусство и развлечения, а также организация отдыха и развлечений.

По словам Федорова, всего на оказание такой помощи планируется выделить 10 млрд гривен.

Также он добавил, что программу поддержки, которую накануне по инициативе президента приняло правительство, направили на рассмотрение в Верховную Раду.