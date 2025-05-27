Как сообщают местные Телеграм-каналы, в настоящее время наблюдается огромная очередь на выезд из Украины.
По данным молдавской пограничной службы, причина приостановки работы пунктов пропуска – технические неисправности в информационной системе Государственной пограничной службы Украины.
Также сообщается, что сейчас проводятся работы, чтобы восстановить работу этих КПП.
Когда пункты пропуска снова заработают, пока не известно.
Как сообщалось ранее, в Молдове планируют масштабное развитие транспортной инфраструктуры: власти рассматривают возможность строительства высокоскоростной автострады и первой электрифицированной железной дороги по маршруту Яссы – Кишинев – Одесса.
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