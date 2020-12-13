Сегодня, 13 декабря, одному из самых ярких и талантливых актеров прошлых лет Николаю Рыбникову исполнилось бы 90 лет. В свое время он был кумиром старшего поколения, а фильмы с его участием пользовались необыкновенной популярностью.

Тяжелое военное детство Рыбникова

Детство Николая Рыбникова пришлось на военную пору, и особо счастливым назвать его нельзя. Актер был родом из небольшого города в Воронежской области. Когда началась война, мальчику было 11 лет. Отец ушел на фронт, а мать, забрав Колю, уехала в Сталинград к сестре, где, как казалось, они будут в безопасности. Очень скоро семья получила похоронку, и мать Рыбникова заболела и умерла. Когда немцы стали подходить к городу, жителей эвакуировали, но все происходило в жуткой спешке. Николаю, который совершенно не умел плавать, пришлось спасаться из горящего города по реке, вплавь, цепляясь за чужие лодки и плоты.

Стать врачом не захотел

После войны Рыбников окончил Сталинградскую железнодорожную школу и поступил в медицинский институт. Однако через два года понял, что медицина – это не его стезя. Еще в школе Рыбников участвовал в самодеятельном театре, и это было единственное занятие, от которого он получал настоящее удовольствие. И Николай Николаевич отправился покорять Москву.

Рыбникову была подвластна любая роль

Он поступил во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой с первой попытки. Преподаватели его очень любили – Рыбников одинаково блестяще мог сыграть любую роль. Правда, он еще умудрялся разыгрывать сокурсников – так, что однажды это едва не стоило ему свободы.

Однажды он пустил по институту слух, что по радио будут передавать важное правительственное сообщение. Когда студенты собрались у радиоприемника, Рыбников, пробравшись в институтский радиоузел, голосом Левитана зачитал в микрофон «правительственное сообщение». В нем говорилось, что с 1 апреля цены на водку будут снижены в семь раз, а спички и соль вообще будут выдавать бесплатно.

Студенты несколько дней обсуждали эту новость, и, в конце концов, слухи об этом дошли до «компетентных органов». Рыбникова арестовали, и только заступничество преподавателей спасло его от тюрьмы. В наказание его только исключили из комсомола.

И актер, и каскадер

В кино Николай Николаевич впервые снялся в 1953 году, но фильм прошел незамеченным. Но через три года, когда на экраны вышла картина «Весна на Заречной улице», Рыбников в одночасье стал кумиром поколения. После этого фильма в творческой биографии артиста начался подъем – ленты «Высота», «Девушка без адреса», «Девчата».

Так получилось, что во время работы над ними артисту, кроме творческих способностей, пришлось демонстрировать съемочной группе и все свое мужество. Например, в «Высоте», когда его герой спускался из окна по тросу, актер не успел надеть перчатки, и до крови разодрал ладони. При этом он сразу же отработал и второй дубль, правда, уже в рукавицах.

Комедию «Девчата» снимали в разных концах страны. Например, часть фильма – на Северном Урале, где температура опускалась до 45 градусов мороза. Там в сцене обеда Рыбников, взяв в рот ложку с «супом», так и не смог ее вытащить – примерзла. Пришлось отрывать ее прямо с кожей. Зато заключительные сцены фильма снимали в Ялте, где актерам приходилось задыхаться в тулупах в летнюю жару.

Любовь на всю жизнь

Женат Николай Рыбников был только один раз – на актрисе Алле Ларионовой. Еще с институтских времен Рыбников был безответно влюблен в нее, он даже собирался покончить с жизнью. Но преподаватели пристыдили его, сказав, что такой поступок недостоин настоящего мужчины, любимую женщину нужно завоевывать.

Рыбников продолжал преданно ухаживать за актрисой, и однажды узнал, что ее, беременную, бросил знаменитый в то время актер Иван Переверзев. Рыбников тут же предложил ей руку и сердце, и Ларионова согласилась. Вместе они прожили 33 года.

Практически за всю семейную «хозчасть» отвечал Рыбников. Он доставал продукты, солил помидоры и арбузы, консервировал опята, варил варенье, ходил на рынки, в химчистки и прачечные. Его фирменным блюдом был борщ, а Ларионова отменно готовила грибную икру и котлеты.

Оба они очень любили гостей, а среди их друзей были спортсмены, космонавты, певцы и поэты. Перед каждым праздником Рыбников и Ларионова собственноручно шили фартуки, которые выдавали гостям – они должны были слепить не менее десятка пельменей. Однажды Ларионова со смехом рассказывала подруге: «Представляешь, сварили огромную кастрюлю борща, а на второй день ничего не осталось. То одни гости придут, то другие».

Умер Николай Рыбников 22 октября 1990 года. Он вернулся из бани, лег спать и скончался во сне от сердечного приступа.

«Всемирный артист» Рыбников

Как-то Николай Рыбников был на гастролях в Закавказье, где уже выступал какой-то малоизвестный артист разговорного жанра. О нем в афишах было написано, что он народный артист, лауреат международных конкурсов, и прилагался перечень высших регалий и наград, которых у этого артиста и в помине не было. В отделе культуры городка Рыбников поинтересовался, что же напишут про него, если все его звания уже отдали конкуренту. Заведующий с истинно кавказским темпераментом заверил Рыбникова, что афиша будет по высшему разряду. И действительно, утром на всех углах красовались плакаты, где было написано: «Всемирный Народный артист товарищ Рыбников».

«Живите дальше!»

В самом начале шестидесятых годов проходила встреча Хрущева с творческой интеллигенцией. В числе приглашенных знаменитых актеров были Николай Рыбников и Алла Ларионова. Все чувствовали себя скованно, только Рыбников, подвыпив, веселился от души. Сначала он прервал выступление Хрущева, а потом вообще куда-то исчез. Через некоторое время он вернулся к столу, волоча за собой огромный мешок. Когда перепуганная Ларионова спросила его, что это, Рыбников гордо ответил: «Раки! На кухне стащил. Там у них много!».

После этого охрана отправила Рыбникова домой. Наутро протрезвевший актер был в ужасе: все пропало, теперь – арест, тюрьма, увольнение с «Мосфильма»! Однако днем ему позвонила министр культуры Фурцева и успокоила: «Не волнуйтесь, Николай Николаевич. Все в порядке, живите дальше».

Схитрить не удалось

Рыбников был страстным шахматистом, бурно радовался победам и болезненно переживал поражения. Когда в гости к нему заходили Борис Спасский или Ефим Геллер, он обязательно предлагал им сыграть партию в шахматы. Конечно, все они заканчивались поражением Рыбникова.

И вот однажды, когда Борис Спасский находился где-то в другом городе на сборах, в гости к Рыбникову зашел Ефим Геллер. Рыбников, мастер розыгрышей, предложил сыграть со Спасским по телефону: якобы играет он сам, а на деле ходы будет диктовать Геллер. Рыбников позвонил Спасскому и они начали играть. Геллер шепотом подсказывал ходы, а Рыбников громко озвучивал их по телефону. Примерно через 10-15 минут игры Спасский, видимо, проанализировав сыгранную часть партии, сказал Рыбникову: «Так, Коля, а ну отдай трубку Ефиму!»

Фильмография Николая Рыбникова

1953 – Команда с нашей улицы

1953 – Таинственная находка

1954 – Запасной игрок

1954 – Тревожная молодость

1955 – Чужая родня

1956 – Дорога правды

1956 – Весна на Заречной улице

1957 – Высота

1957 – Девушка без адреса

1958 – Кочубей

1958 – Ведьма

1959 – Млечный путь

1960 – Нормандия

1961 – Гибель империи

1961 – Две жизни

1961 – Девчата

1963 – Им покоряется небо

1964 – Хоккеисты

1967 – Разбудите Мухина!

1968 – Война и мир

1968 – Длинный день Кольки Павлюкова

1971 – Седьмое небо

1972 – Круг

1972 – Мраморный дом

1974 – Потому что люблю

1975 – Семья Ивановых

1976 – Развлечение для старичков

1977 – Вторая попытка Виктора Крохина

1977 – Есть идея!

1978 – Уходя – уходи

1979 – Вторая весна

1979 – Последняя охота

1979 – Бабушки надвое сказали…

1981 – Я – Хортица

1981 – Будь здоров, дорогой Николай Фёдорович

1982 – Без году неделя

1985 – Выйти замуж за капитана

1987 – Ночной экипаж

1988 – Запретная зона

1988 – Молодой человек из хорошей семьи

1989 – Частный детектив, или Операция «Кооперация»

1990 – Изыди!

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