Украина стала главной в Дунайской комиссии

Украина возглавила Дунайскую комиссию. Эта международная межправительственная организация, которая регулирует режим судоходства на реке Дунай.
Причем, Украинская сторона будет главенствовать в комиссии впервые за 70 лет ее существования, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Председателем Дунайской комиссии на 2021-2023 годы избрана посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
Членами Дунайской комиссии являются Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия.