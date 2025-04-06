Скорбную весть сообщил сын актрисы Назар Стригун в Facebook.

«Наше солнышко взошло в воскресенье и покинуло нас в воскресенье», – написал он на своей странице в Facebook.

Причину смерти своей матери Назар Стригун не разглашает, а о времени и месте церемонии прощания пообещал сообщить позже.

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Кто такая Таисия Литвиненко

Таисия Литвиненко была одной из самых ярких актрис своего времени, настоящей звездой украинского театра, символом эпохи и примером преданности профессии. Она не очень часто снималась в фильмах, поэтому самой большой ее работой в кино осталась роль Химки в известной комедии режиссера Виктора Иванова «За двумя зайцами» (фильм вышел на Киевской киностудии имени Довженко в 1961 году).

Таисия Литвиненко родилась 10 февраля 1935 года в селе Погребы Броварского района Киевской области. Ее детство и юность прошли в Украине, где она с самого раннего возраста начала проявлять свою любовь к искусству. В 1957 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где училась в мастерской известных педагогов Ивана Чабаненко и Леонида Олейника.

После окончания учебы Литвиненко начала свою театральную карьеру во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой. В 1988 году она была удостоена звания Народной артистки Украинской ССР, а ее роли стали частью золотой фондовой коллекции украинского театрального искусства.

Помимо этого, талантливая актриса была отмечена рядом престижных наград, среди которых орден княгини Ольги трех степеней, орден святой Анны, орден Архистратига Михаила, а также премии в области театрального искусства, в частности премия имени Марии Заньковецкой и Бориса Романицкого.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о смерти известного голливудского актера Вэла Килмера. Он прославился своими ролями в популярных фильмах 1980-х и 90-х годов, в частности, ролью Бэтмена в картине Джоэля Шумахера «Бэтмен навсегда». Актера не стало 1 апреля 2025 года. Причиной его смерти стала пневмония.

А 1 февраля этого года ушел из жизни Валерий Хаит – писатель, легендарный капитан одесской команды КВН, один из основателей одесской «Юморины», вице-президент Всемирного клуба одесситов.

Источник: Обозреватель