В Одессе полиция объявила в розыск 12-летнюю девочку (фото)

В Одессе полиция объявила в розыск 12-летнюю Веронику Алейник. Она ушла из дома в субботу, 12 декабря, около 23:00 и пока еще не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области. Девочку ищет Хаджибеевское отделение полиции.

Девочка выглядит так:

Когда Вероника уходила из дома, она была одета в синюю куртку с розовыми карманами и капюшоном, черные спортивные штаны и черный свитер, обута в синие кроссовки.

Того, кто знает, где девочка, просят позвонить (048)723-34-74, (048) 787-72-61 или «102».