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Людмила Гурченко: символ эпохи советского кинематографа

Людмила Гурченко: символ эпохи советского кинематографа

12 ноября исполнилось бы 85 лет знаменитой актрисе Людмиле Гурченко. Она была кумиром для всех девчонок страны, которые мечтали стать «артистками». Актриса всегда была востребована, ее приглашали самые известные режиссеры, и вряд ли было хоть одно актерское амплуа, которое ей было недоступно.

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Актерская стезя, предначертанная свыше

Будущая актриса родилась в Харькове в творческой семье – ее родители были музыкантами и работали в Харьковской филармонии. Отец, происходивший из смоленских крестьян, виртуозно играл на баяне, а мать, родители которой были репрессированы за дворянское происхождение, замечательно пела.

Буквально перед самым рождением дочери родители спохватились – имя-то ребенку так и не придумали. Друзья и знакомые наперебой предлагали: Ноябрина, Искра, Владлена, но у будущего отца была другая идея. Незадолго до этого он посмотрел американский фильм про гангстеров, где услышал имя Люси. Оно ему понравилось, и он решил во что бы то ни стало назвать так свою дочь. Правда, в загсе этому воспротивились, поэтому пришлось выходить из положения, назвав дочь Людмилой, с уменьшительной формой Люся.

Девочка чуть ли не с пеленок мечтала стать актрисой. Она выступала перед родителями и гостями, читала стихи, пела и била чечетку. От «зрителей» она даже получила свой первый гонорар – конфеты. Об этом времени она вспоминала: «Папа ставил стул посередине комнаты, я быстро вскарабкивалась на него… Все делала так, как учил меня папа: «Дочурка, глаза распрастри ширей, весело влыбайсь и дуй свое».

Война началась, когда Люсе было шесть лет. Отец ушел на фронт, хотя у него была бронь, и дочь с матерью остались одни. Харьков был оккупирован фашистами и еду достать было очень трудно. И маленькая Люся в расположенной рядом немецкой части стала петь песни из репертуара знаменитой немецкой актрисы Марики Рёкк и «Катюшу», за что ей давали продукты. Немцы неплохо относились к девочке и называли ее Лючия.

Судьбоносная “Карнавальная ночь”

Когда Харьков освободили, Люся пошла в обычную школу, а еще через год поступила в музыкальную, в класс «по охране детского голоса». Позже Гурченко признавалась, что во время учебы ее интересовало только то, что могло пригодиться в будущей профессии, поэтому она была «темной и необразованной». Получив аттестат, она отправилась покорять Москву – с маленьким чемоданом и большим аккордеоном.

Ее приняли с первой попытки на легендарный курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Уже на третьем курсе она играла на театральной сцене, а сразу после института – снималась в кино. Однако судьбоносной для нее стала комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», когда ее пригласили сыграть роль Леночки Крыловой.

Первые пробы Гурченко страшно не понравились Рязанову, хотя он и оценил ее вокальные данные. Он отверг претендентку, взяв на главную роль непрофессиональную актрису. Однако она оказалась еще хуже. Режиссер был в растерянности. И тут на съемочной площадке вновь появилась Гурченко – ее буквально за руку привел к Рязанову мэтр кино Иван Пырьев. Для повторных проб пригласили опытного оператора, который правильно выставил свет, выбрал ракурс, и Гурченко стала выглядеть на экране совершенно по-иному.

Когда «Карнавальная ночь» вышла в прокат, никому не известная актриса Люся Гурченко мгновенно приобрела статус звезды. Буквально за тот час с небольшим, что фильм шел на экране, она влюбила в себя жителей огромной страны, а песня «Пять минут» в ее исполнении на долгие годы стала новогодним символом.

Однако, как часто бывает, второй фильм – «Девушка с гитарой» – не принес ей ожидаемого успеха, хотя сценарий писался специально под Гурченко, и вместе с ней в картине снимались знаменитые актеры. За Гурченко закрепился ярлык актрисы «легкого жанра», и твердолобые комсомольцы с удовольствием стыдили ее: «У вас там во время танца колено видно! Как можно?!».

Собрав волю в кулак, преодолела трудности

За плечами актрисы было уже много ролей в известных фильмах, звание заслуженной артистки, госпремия и орден, когда ей предложили роль в советско-румынско-французском мюзикле «Мама». Гурченко согласилась, но буквально в самом начале съемок произошло несчастье. Клоун Олег Попов, который также снимался в фильме, неудачно упал на катке, задев Гурченко. Актриса получила сложный перелом, о котором она говорила в одном из интервью: «…винтовой многооскольчатый перелом, когда пятка вдруг впереди, а сама ступня где-то болтается сзади». Пришлось делать сложную операцию и собирать кость буквально по частям.

Вскоре Гурченко, невзирая на боль, вернулась на съемочную площадку – в гипсе, со штырями и титановыми пластинками, соединявшими кость. Конечно же, танцевать она не могла – за нее это делали дублеры, а вот в крупных и средних планах Гурченко приходилось работать самостоятельно.

Врачи грозили ей ампутацией ноги и предсказывали, что в самом лучшем случае она сможет ходить, но никогда – танцевать. Тогда Гурченко позвонила Зиновию Гердту и, едва не плача, спросила, сможет ли она после операции устроиться к нему в театр кукол. К счастью, этого не потребовалось – превозмогая боль, призвав на помощь всю силу воли, актриса сумела вернуть себе былую подвижность.

Активная творческая жизнь до самой смерти

До последних дней Гурченко вела активную жизнь – писала книги, выступала с концертами, снималась, играла в театре и даже однажды поставила фильм в качестве режиссера. В середине февраля 2011 года актриса, выходя из дома, поскользнулась и сломала бедро. Три недели она пролежала в больнице. Когда ее состояние улучшилось, Гурченко выписали домой. Однако через несколько недель ей стало плохо, началась тромбоэмболия легочной артерии, и даже «скорая» не смогла помочь. 30 марта Людмила Гурченко умерла. Перед смертью она просила, чтобы ее похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с родителями, однако последнюю волю актрисы не исполнили. Гурченко была похоронена на Новодевичьем кладбище, что стало жестом уважения и признания ее заслуг.

Личная жизнь Людмилы Гурченко

Несмотря на талант и известность, личная жизнь актрисы не складывалась. В общей сложности она была замужем шесть раз. Среди ее близких мужчин были режиссер Василий Ордынский, сценарист Борис Андроникашвили, актер и сын писателя Александр Фадеев, певец Иосиф Кобзон, пианист Александр Купервейс и кинопродюсер Сергей Сенин. У актрисы была единственная дочь, с которой у нее сложились натянутые отношения, и двое внуков. Старший внук Марк умер от передозировки наркотиками в 16-летнем возрасте.

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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