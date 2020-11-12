12 ноября исполнилось бы 85 лет знаменитой актрисе Людмиле Гурченко. Она была кумиром для всех девчонок страны, которые мечтали стать «артистками». Актриса всегда была востребована, ее приглашали самые известные режиссеры, и вряд ли было хоть одно актерское амплуа, которое ей было недоступно.

Актерская стезя, предначертанная свыше

Будущая актриса родилась в Харькове в творческой семье – ее родители были музыкантами и работали в Харьковской филармонии. Отец, происходивший из смоленских крестьян, виртуозно играл на баяне, а мать, родители которой были репрессированы за дворянское происхождение, замечательно пела.

Буквально перед самым рождением дочери родители спохватились – имя-то ребенку так и не придумали. Друзья и знакомые наперебой предлагали: Ноябрина, Искра, Владлена, но у будущего отца была другая идея. Незадолго до этого он посмотрел американский фильм про гангстеров, где услышал имя Люси. Оно ему понравилось, и он решил во что бы то ни стало назвать так свою дочь. Правда, в загсе этому воспротивились, поэтому пришлось выходить из положения, назвав дочь Людмилой, с уменьшительной формой Люся.

Девочка чуть ли не с пеленок мечтала стать актрисой. Она выступала перед родителями и гостями, читала стихи, пела и била чечетку. От «зрителей» она даже получила свой первый гонорар – конфеты. Об этом времени она вспоминала: «Папа ставил стул посередине комнаты, я быстро вскарабкивалась на него… Все делала так, как учил меня папа: «Дочурка, глаза распрастри ширей, весело влыбайсь и дуй свое».

Война началась, когда Люсе было шесть лет. Отец ушел на фронт, хотя у него была бронь, и дочь с матерью остались одни. Харьков был оккупирован фашистами и еду достать было очень трудно. И маленькая Люся в расположенной рядом немецкой части стала петь песни из репертуара знаменитой немецкой актрисы Марики Рёкк и «Катюшу», за что ей давали продукты. Немцы неплохо относились к девочке и называли ее Лючия.

Судьбоносная “Карнавальная ночь”

Когда Харьков освободили, Люся пошла в обычную школу, а еще через год поступила в музыкальную, в класс «по охране детского голоса». Позже Гурченко признавалась, что во время учебы ее интересовало только то, что могло пригодиться в будущей профессии, поэтому она была «темной и необразованной». Получив аттестат, она отправилась покорять Москву – с маленьким чемоданом и большим аккордеоном.

Ее приняли с первой попытки на легендарный курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Уже на третьем курсе она играла на театральной сцене, а сразу после института – снималась в кино. Однако судьбоносной для нее стала комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», когда ее пригласили сыграть роль Леночки Крыловой.

Первые пробы Гурченко страшно не понравились Рязанову, хотя он и оценил ее вокальные данные. Он отверг претендентку, взяв на главную роль непрофессиональную актрису. Однако она оказалась еще хуже. Режиссер был в растерянности. И тут на съемочной площадке вновь появилась Гурченко – ее буквально за руку привел к Рязанову мэтр кино Иван Пырьев. Для повторных проб пригласили опытного оператора, который правильно выставил свет, выбрал ракурс, и Гурченко стала выглядеть на экране совершенно по-иному.

Когда «Карнавальная ночь» вышла в прокат, никому не известная актриса Люся Гурченко мгновенно приобрела статус звезды. Буквально за тот час с небольшим, что фильм шел на экране, она влюбила в себя жителей огромной страны, а песня «Пять минут» в ее исполнении на долгие годы стала новогодним символом.

Однако, как часто бывает, второй фильм – «Девушка с гитарой» – не принес ей ожидаемого успеха, хотя сценарий писался специально под Гурченко, и вместе с ней в картине снимались знаменитые актеры. За Гурченко закрепился ярлык актрисы «легкого жанра», и твердолобые комсомольцы с удовольствием стыдили ее: «У вас там во время танца колено видно! Как можно?!».

Собрав волю в кулак, преодолела трудности

За плечами актрисы было уже много ролей в известных фильмах, звание заслуженной артистки, госпремия и орден, когда ей предложили роль в советско-румынско-французском мюзикле «Мама». Гурченко согласилась, но буквально в самом начале съемок произошло несчастье. Клоун Олег Попов, который также снимался в фильме, неудачно упал на катке, задев Гурченко. Актриса получила сложный перелом, о котором она говорила в одном из интервью: «…винтовой многооскольчатый перелом, когда пятка вдруг впереди, а сама ступня где-то болтается сзади». Пришлось делать сложную операцию и собирать кость буквально по частям.

Вскоре Гурченко, невзирая на боль, вернулась на съемочную площадку – в гипсе, со штырями и титановыми пластинками, соединявшими кость. Конечно же, танцевать она не могла – за нее это делали дублеры, а вот в крупных и средних планах Гурченко приходилось работать самостоятельно.

Врачи грозили ей ампутацией ноги и предсказывали, что в самом лучшем случае она сможет ходить, но никогда – танцевать. Тогда Гурченко позвонила Зиновию Гердту и, едва не плача, спросила, сможет ли она после операции устроиться к нему в театр кукол. К счастью, этого не потребовалось – превозмогая боль, призвав на помощь всю силу воли, актриса сумела вернуть себе былую подвижность.

Активная творческая жизнь до самой смерти

До последних дней Гурченко вела активную жизнь – писала книги, выступала с концертами, снималась, играла в театре и даже однажды поставила фильм в качестве режиссера. В середине февраля 2011 года актриса, выходя из дома, поскользнулась и сломала бедро. Три недели она пролежала в больнице. Когда ее состояние улучшилось, Гурченко выписали домой. Однако через несколько недель ей стало плохо, началась тромбоэмболия легочной артерии, и даже «скорая» не смогла помочь. 30 марта Людмила Гурченко умерла. Перед смертью она просила, чтобы ее похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с родителями, однако последнюю волю актрисы не исполнили. Гурченко была похоронена на Новодевичьем кладбище, что стало жестом уважения и признания ее заслуг.

Личная жизнь Людмилы Гурченко

Несмотря на талант и известность, личная жизнь актрисы не складывалась. В общей сложности она была замужем шесть раз. Среди ее близких мужчин были режиссер Василий Ордынский, сценарист Борис Андроникашвили, актер и сын писателя Александр Фадеев, певец Иосиф Кобзон, пианист Александр Купервейс и кинопродюсер Сергей Сенин. У актрисы была единственная дочь, с которой у нее сложились натянутые отношения, и двое внуков. Старший внук Марк умер от передозировки наркотиками в 16-летнем возрасте.