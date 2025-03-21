Модератором встречи выступила одноклассница Андрея Татьяна Соломенная.

В 2024 году в «Издательстве Старого Льва» вышла его поэтическая сборка «Дещо», о которой автор отметил, что «она про нас, про город, про море».

Представляя свою книгу землякам, поэт в первую очередь прочитал стих «Мария», посвященный бабушке, которая растила и воспитывала его с детства. Символично, что эти слова звучали в здании, которое 60 лет назад построил его родной дедушка, районный архитектор.

Андрей рассказал, что новая сборка его стихов — результат вдохновения семи творческих лет. Она насыщена предчувствием неизбежных перемен, переживанием больших потерь и необходимостью учиться жить и любить в изменившейся реальности.

Андрей Хаецкий представил свою новую сборку стихов «Нечто» в родной Любашевке.

В течение творческого вечера с поэтом говорили о его детских годах, участии в театральном кружке под опекой педагога Ольги Яремчук, посиделках в библиотеке, верных друзьях, первой учительнице и рождении первых робких стихов.

С удовольствием присутствующие слушали новые стихи Андрея в авторском исполнении. В последних много осени и моря. Поэт объяснил, что недавно живет недалеко от побережья, так что единственное, что способно упорядочить и уравновесить внутреннее существо, — это шум морских волн, вкус приморского воздуха и линия горизонта, из-за которой всегда восходит солнце. Недаром Андрея считают в Одессе поэтом-маринистом.

Андрей Хаецкий с крестником.

Андрей убежден, что такие вечера во время войны не только возможны, но и необходимы.

Часть средств, вырученных от продажи книги, автор передает на поддержку ВСУ и помощь раненым.

Фото на память с Андреем Хаецким.

Справка «ОЖ»

Андрей Хаецкий — поэт, общественный деятель, активист, волонтер, основатель проекта уличной поэзии «Прямая речь» и свободного объединения поэтов Just poetry, один из руководителей проекта «Театр ушей».

Цитата

Лауреатка Шевченковской премии по литературе Екатерина Калитко: «Его стихи о том, ГДЕ быстрее всего бьется сердце южного человека и ЧТО это сердце способно нести в себе в течение отведенных ему лет».

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