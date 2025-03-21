Модератором зустрічі виступила однокласниця Андрія Тетяна Солом’яна.

2024-го у «Видавництві Старого Лева» вийшла його поетична збірка «Дещо», про яку автор зазначив, що «вона про нас, про місто, про море».

Презентуючи свою книгу землякам, поет найперше прочитав вірш «Марія», присвячений бабусі, яка ростила та виховувала його змалечку. Символічно, що ці слова звучали у будівлі, яку 60 літ тому звів його рідний дідусь, районний архітектор.

Андрій розповів, що нова збірка його віршів – результат натхнення семи творчих літ. Вона насичена передчуттями невідворотних змін, переживанням великих втрат та потребою вчитися жити й любити у зміненій реальності.

Впродовж творчого вечора з поетом велась мова про його дитячі роки, участь у театральному гуртку під опікою педагога Ольги Яремчук, посиденьки в бібліотеці, відданих друзів, першу вчительку та народження перших несміливих віршів.

З насолодою присутні слухали нові поезії Андрія в авторському виконанні. В останніх багато осені та моря. Поет пояснив, що віднедавна мешкає неподалік узбережжя, тож єдине, що здатне впорядкувати та врівноважити внутрішнє єство, – це шум морських хвиль, смак приморського повітря та лінія горизонту, з-за якої завжди сходить сонце. Недарма Андрія вважають в Одесі поетом-мариністом.

Андрій переконаний, що такі вечори під час війни не тільки можливі, але й потрібні.

Частину коштів, виручених з продажу книги, автор передає на підтримку ЗСУ та допомогу пораненим.

Довідка «ОЖ»

Андрій Хаєцький – поет, громадський діяч, активіст, волонтер, засновник проєкту вуличної поезії «Пряма мова» та вільного об’єднання поетів Just poetry, один із керівників проєкту «Театр вух».

Цитата

Лауреатка Шевченківської премії з літератури Катерина Калитко: «Його вірші про те, ДЕ найшвидше стукотить серце південної людини та ЩО це серце здатне в собі нести впродовж відведених йому років».

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