Наша история: Забытый герой осажденной Одессы

В субботу утром, что пришлась на 21 июня 1941 года, в Одессу пришел и ошвартовался у причала Крымско-Кавказской набережной самый тогда большой на Черном море красавец-лайнер с необычной биографией. Это был учебный корабль «Днепр» — бывший испанский грузо-пассажир «Кабо Сан-Августин». После поражения республиканцев лайнер совершил полный опасностей переход из Средиземного моря в Одессу, где был интернирован, а вскоре и зачислен как учебный корабль в Черноморский флот.

Утром была война

Погода стояла солнечная, настроение у всех краснофлотцев праздничное. С борта корабля моторист Володя Левин разглядел свой родной дом на Пересыпи и завод, где работал до ухода на военную службу в Черноморский флот.

Примерно в час ночи на корабле появился командир флота из штаба и прошел к командиру «Днепра», капитану III ранга Моргунову.

Вскоре по кораблю прозвучал сигнал «Боевая тревога», а через два часа «Боевая готовность №1». Когда все собрались в столовой, по радио услышали выступление Молотова с заявлением о нападении Германии. Все были потрясены.

Во время первой бомбежки порта на «Днепре» появились первые тяжелораненые. Дать отпор вражеским самолетам моряки не могли, на учебном корабле вооружения не было, хотя на нем и проходили штурманскую практику курсанты высших училищ Военно-морского флота. Только когда корабль пришел в Севастополь и высадил курсантов, на нем установили две зенитные батареи и два пулемета.

Желанная добыча для противника

В июле «Днепр» стал регулярно ходить между Севастополем, Одессой и Новороссийском. Как самое крупное транспортное судно на Черном море со стратегическими грузами и войсками на борту, «Днепр» представлял завидную мишень для подводных лодок и особенно самолетов противника. Ведь корабль брал за один рейс на Одессу до 10 тысяч человек пехоты, а из Одессы — до 8 тысяч эвакуированных и раненых, да еще снаряжение, оборудование, металл и зерно в трюмах.

— Шестым рейсом мы доставили в Одессу большое количество войск, — вспоминал Левин, — только успели выгрузить, как на рассвете начался обстрел порта. — Вскоре один из снарядов разорвался на кормовой части ботдека, разрушил несколько кают.

Честное слово капитана

Обычно коридоры и все помещения на судне занимали эвакуированные и раненые. И вот, оставляя Одессу 27 сентября, капитан Моргунов дал слово офицера раненым, а они лежали в ожидании места на корабле от Таможенной площади до причалов порта, что он за ними обязательно вернется следующим рейсом.

Несмотря на постоянные бомбежки, в Новороссийск пришли благополучно. По распоряжению командования выгрузили раненых и всех пассажиров. И вот тогда наступило время подвига капитана Моргунова и его экипажа.

Сохраняя честь офицера и данное раненым защитникам Одессы слово, капитан отдает личный, без разрешения вышестоящего командования, приказ. И 13 октября 1941 года «Днепр» срочно отправляется в поход из Новороссийска на Одессу. Моргунов спешил, так как наверняка знал, что судьба осажденной Одессы уже решена. К слову, Одессу наши войска оставили утром 16 октября.

На траверзе Анапы в районе мыса Утриш «Днепр» подстерегали самолеты-торпедоносцы. Как потом выяснится, их пилотировали те же асы Геринга, которые во время «Битвы за Англию» бесчинствовали в проливе Ла-Манш. Воспользовавшись сумерками, они напали на корабль. Торпеды попали в кормовую часть, морская вода затопила сразу 6, 5 и 4-й трюмы.

Последний поход «Днепра»

Боевой пост Владимира Левина был в машине, он обеспечивал охлаждение правого главного двигателя.

— От оглушительных взрывов с удушающими газами, выхлопов заложило уши, из глаз текли слезы, но машинная команда четко выполняла приказы, пытаясь устранить неполадки, запустить дизель-генераторы и аварийный агрегат, — рассказывал Владимир Николаевич. — В машинное отделение стала поступать вода. Вскоре последовала команда с мостика: «Всем покинуть судно!» По аварийному трапу оставшиеся в живых после взрыва торпед мотористы поднялись на палубу ботдека и увидели, что корма скрывается под воду, а носовая часть задирается. Над кораблем летает и обстреливает членов экипажа фашистский стервятник.

Уцелевшие моряки прощались с родным кораблем, который, погибая, сначала встал вертикально, после чего пошел ко дну.

Моряков подобрал быстроходный тральщик «Щит» и доставил в Севастополь. Однако среди спасенных не было командира корабля капитана III ранга Моргунова и старшего помощника капитана III ранга Дашаяна. Они приняли решение остаться на мостике и разделили судьбу парохода.

Среди спасшихся, кроме моториста Владимира Левина, были помощник командира Никипорец, в дальнейшем участник парада Победы, капитан I ранга, военно-морской атташе в Италии. Спаслись: командир БЧ-5 инженер-капитан Мельников; командир группы мотористов воентехник I ранга Джабко; командир правого двигателя главстаршина Писарцев; мотористы Мурачов, Иван Кулай, Михаил Ухов, Шаповалов. Матрос-горнист Александр Пичулин, после войны — моряк дальнего плавания ЧМП; краснофлотец Польский, который впоследствии стал капитаном II ранга и моряком дальнего плавания.

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Каждый год 16 мая Черноморское морское пароходство отмечает очередную годовщину со дня своего основания в 1833 году. По традиции в этот день у памятника погибшим морякам на Морской (Суворовской) аллее парка имени Шевченко отдают дань памяти и всем погибшим кораблям ЧМП, а их названий на мемориальной доске более 60. Однако тщетно там искать имя корабля, который внес осенью 1941 года заметный вклад в дело обороны Одессы.

Благодаря воспоминаниям, оставленным Владимиром Николаевичем Левиным, еще остается надежда восстановить справедливость и вернуть из забвения геройские имена моряков и парохода.

Справка “Одесской жизни”

О Владимире Николаевиче Левине известно, что он, герой обороны Одессы, Севастополя, Кавказа, высадки десанта на Малую землю, стал участником легендарного парада Победы 24 июня 1945 года.

После войны он, старшина I статьи, командир катерного тральщика, лично вытралил 19 фашистских мин. Окончил Херсонское мореходное училище, до пенсии ходил в море в должности старшего механика на судах ЧМП. Проживал на площади Потемкинцев, ныне — Екатерининской.

Фото: сайт «Слово», сайт «Маленькие истории», издание «Корабли и история. Книга первая»

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