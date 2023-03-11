На одесском Новом базаре появились свои улицы и уличные указатели (фото)

Липовая, Куриная и даже… Дерибасовская: так, исходя из недавно появившихся указателей, теперь именуются улицы на старейшем одесском Новом базаре (он же рынок). На множество возникших по этому поводу вопросов пыталась найти ответы корреспондент «Одесской жизни».

Какой же одесский базар без собственных улиц?

Да, конечно, это очередная одесская штучка: идешь себе по знакомому Новому базару и натыкаешься на арт-объект: уличный указатель в виде мега-стрелок с названиями улиц. Отметим: базарных улиц. Для прочности все это окружено цветниками в виде старых ботинок.

Мужчина опережает меня, изучает новинку, спрашивает громко: «Липовая что означает? Что вам там «липу» какую-нибудь всунут?!».

Продавец из ближайшего магазинчика возмущается:

– Липа – это липа в прямом смысле слова. Которая пахнет приятно. Чай с ней ароматный и полезный!

Дерибасовская – это туда, а брюки – просто брюки

В общем, в скором времени удалось знать, что если улица Куриная никаких вопросов не вызывает, то Дерибасовская – это не новая улица Нового базара (простите за тавтологию), а просто указатель показывает направление, как на нее (Дерибасовскую) пройти.

Улица Амурская от слова «амур», а «не что-то там на… россии» (поставила три точки, чтобы не называть в материале те три матерных прилагательных, которые были высказаны четко, громко и с особым выражением).

И еще. Обратите внимание на указатель «Брюки», находящийся тут же. Это не название еще одной улицы на рынке. Он всего лишь показывает покупателям, где продаются брюки.

Ну а мы с вами улыбаемся новой одесской придумке и делаем покупки.

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