Как объехать затор на трассе Одесса – Рени: Автодор опубликовал схему

В Службе автодорог Одесской области напомнили водителям об альтернативном маршруте, чтобы объехать скопление грузовиков вблизи города Измаила и села Сафьяны на трассе М-15 Одесса – Рени (на Бухарест).

В Автодоре поясняют, что сейчас автодорога Одесса – Рени – один из сверхважных экспортных и портовых маршрутов, через который ежедневно проходят около 20 тысяч авто в сутки (КПП «Рени – Джуржулешты», Измаильский, Ренийский порты и паромная переправа «Орловка»).

Во избежание увеличения пробок и транзитного транспорта Автодор предлагает водителям объезд через город Болград, для тех, кто направляется в КПП, порт в Рени и на паромную переправу в Орловке по таким автомобильным дорогам:

Т-16-06 КПП «Виноградовка» – Болград-/М-15/;

Т-16-31 КПП «Табаки» – Болград – /М-15/.

Сообщается, что обе автодороги (Т-16-06 и Т-16-31) находятся в удовлетворительном эксплуатационном состоянии.

Маршрут представлен на карте: