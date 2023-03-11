Дачные советы на март: обработка растений от вредителей и болезней

Дачный сезон стартовал, и самое время использовать накопленные за зиму знания. Заканчиваем обрезку сада и виноградника, разокучиваем и снимаем укрытия с теплолюбивых растений. Предлагаемые схемы весенних обработок не дадут шанса вредителям и болезням, особенно на персиках.

Какие растения в какой день посадить и посеять

Благоприятные дни для посадки и посева в марте:

лилейник — 1, 2, 6, 7, 29, 30;

георгин, гладиолус, крокус, нарцисс, пион — 6, 7;

виноград, ежевика, ежемалина, ирга, калина, крыжовник, малина, облепиха — 1, 2, 30;

лимонник, киви, актинидия, анютины глазки, роза — 1, 2, 29, 30;

абрикос, вишня, слива, алыча — 9, 10, 14;

айва, груша, грецкий орех, персик — 9, 10;

жимолость — 6, 7, 23-25;

земляника, клубника, гиацинт, цветы из луковиц — 11, 12;

инжир — 1, 2, 11, 12;

смородина, йошта — 1-5, 30, 31;

хурма — 1, 2, 11, 12, 30;

черешня — 4, 5, 31;

яблоня — 14;

цветы из семян — 1, 2, 6, 7, 30.

Неблагоприятные дни для посадки и посева в марте:

Для цветов и овощных культур — 17-22 марта.

Для плодовых деревьев и ягодных кустарников — 20-22 марта.

Благоприятніе дни для агротехнических мероприятий в марте

вспашка, культивация, окучивание, рыхление — 6-8, 14, 15, 18, 19;

закладка компоста — любые дни, кроме запрещенных;

обрезка ветвей и побегов — 9-17;

опрыскивание, уничтожение вредителей — любые дни, кроме запрещенных;

полив (вне зависимости от фазы Луны) — 2, 3, 12, 13, 21;

прививка — 2, 3;

прополка — 14, 15;

внесение минеральных удобрений — 2, 3, 25;

внесение органических удобрений — 12, 13, 17.

Наиболее благоприятные даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние, солнечные и лунные затмения. Эти работы нежелательны под Луной в Овне, Льве, Деве и Стрельце.

Какие цветы не стоит сажать в марте

Не всякие многолетние и даже однолетние цветы стоит высаживать в цветнике. Попав в более благоприятные условия, некоторые из них могут разрастаться и выживать другие растения.

Следующий представитель цветочных «агрессоров» из семейства папоротников — страусник. Весьма эффектное растение, которое размножается не столько воздушными спорами, сколько мощными подземными корневищами. Страуснику лучше отвести место в большом саду или по периметру дачного участка, например под яблонями. Там он будет себя чувствовать прекрасно. Однако нужно быть готовым к тому, что через пару лет папоротник войдет в такую силу роста, что будет казаться, будто он хозяин на вашей даче.

Зачем ослеплять нижний глазок у виноградника

Перед укоренением чубуков рекомендуется удалять нижний глазок. Однако часто мнения разделяются, ведь в обоих случаях корни появляются.

Виноградарь Юрий Егорутин не поленился и при одинаковой подготовке чубуков одного сорта экспериментально подтвердил, что при ослеплении нижнего глазка корнесобственный саженец получается лучше за счет мощной корневой системы.

Для наглядности все чубуки укоренялись в слое кокосового субстрата (кокосовый торф) толщиной 10 сантиметров. В результате чубуки с ослепленным нижним глазком (на фото слева) получили мощную корневую систему, так как гормоны роста, гормоны укоренения устремляются именно в зону удаления нижнего глазка.

Вывод очевиден: нижний глазок при укоренении корнесобственных саженцев или чубуков в качестве подвоев для последующей прививки — удалять обязательно, независимо от среды укоренения (вода, субстрат, открытый грунт).

Как обрабатывать курчавость листьев у персика

Курчавость листьев, пожалуй, самое распространенное грибковое заболевание, которое часто определяет решение садовода о выращивании персика и нектарина на даче или их выкорчевке.

Традиционно используют медьсодержащие препараты, но зачем экспериментальным путем искать варианты, когда лучше воспользоваться проверенными схемами опытных садоводов.

Первую обработку необходимо произвести перед распусканием вегетативных почек (по зеленому конусу), когда молодые листочки наиболее подвержены заражению.

Полирам (20 граммов на 10 литров) — курчавость;

Луна Сенсейшн (4 грамма на 10 литров) — клястероспориоз.

Вторая обработка — перед распусканием цветочных почек (по розовому конусу), чтобы предотвратить развитие гриба, зимующего в них.

Полирам (20 граммов на 10 литров) — от курчавости;

Хорус (3 грамма на 10 литров) + Скор (2 грамма на 10 литров) — монилиоз, гнили, мучнистая роса, парша;

Маврик (4 грамма на 10 литров) — грызуще-сосущие вредители.

Третья обработка, когда все цветки отцвели.

Хорус (3 грамма на 10 литров) + Скор (2 грамма на 10 литров) — монилиоз, гнили, мучнистая роса, парша.

Через месяц после цветения при высоком инфекционном фоне проводят четвертую обработку.

Луна Сенсейшн (4 грамма на 10 литров) — клястероспориоз, мучнистая роса, парша.

Если вы пропустили по каким-то причинам эти обработки, то никакая химия против курчавости уже не поможет. Единственный действенный способ — механический, когда практически ежедневно выщипывают все пораженные листья, оставляя только черешок. Дерево в этом году, конечно же, ослабнет, поэтому его не нужно грузить урожаем. А осенью, когда начнется листопад (не менее 50 процентов), персик и опавшие листья опрыскивают любым медьсодержащим препаратом.

Как использовать зеленку на грядке

Выращивая на дачах лекарственные растения, мы часто называем такие посадки «аптека на грядке». Но порой даже не задумываемся, что лекарства из обычной аптеки давно помогают нам бороться с болезнями и вредителями растений, выступают в качестве подкормок.

Зеленкой можно смазывать раны растений при мелкой обрезке или случайных повреждениях вместо садового вара.

Зеленкой также «лечат» раны при повреждении кожуры тыквы, оставленной на зимнее хранение.

40 капель зеленки, растворенные в ведре воды, помогут защитить томаты от фитофторы, а огурцы — от мучнистой росы.

Опрыскивание вишни слабым раствором зеленки способствует лучшему завязыванию плодов.

Полив грядки раствором зеленки (один пузырек на ведро воды), можно избавиться от слизней.

Как выращивать растения в пластиковых бутылках

Выращивать в РЕТ-бутылках можно не только сельдерей, ведь весь секрет кроется в устройстве самого контейнера.

Импровизированный контейнер делают по принципу школьной чернильницы. Бутылку емкостью 2 литра разрезают пополам по высоте, в пробке и в конусной части прожигают дренажные отверстия. Дальше все просто: верхнюю часть бутылки заполняют почвосмесью и пикируют рассаду сельдерея, петрушки, щавеля и других овощей.

Главное преимущество контейнера — длительное поддержание влажности почвы, так как лишняя вода всегда вытекает через дренажные отверстия в нижнюю часть бутылки, а затем за счет капилляров опять поглощается растением.

Как и в открытом грунте, поверхность почвы мульчируют, а по мере роста растения срезают наружные листья, оставляя розетку молодых побегов.

Самый ранний укроп

Первую зелень в открытом грунте обычно получают к лету, особенно если семена посеяны под зиму или самосевом.

Для получения самого раннего урожая нужно сеять ранние сорта, например Супердукат. Высевают его рядами в землю, как только сошел снег, и накрывают агроволокном. После первой срезки тут же отрастает вторая волна зелени, а за ней — третья. Дальше стебли становятся толстыми, грубыми и выпускают зонтики-семенники.

Грядки под ранний укроп не нужно перекапывать и удобрять, — по немного просохшей весенней почве делают борозды глубиной 3-5 сантиметров и сеют семена. Если еще сильны утренние заморозки, то до появления всходов поверх агроволокна набрасывают пленку, придавливая ее по углам кирпичами. Как только всходы показались, пленку нужно убрать, чтобы они не выпрели.

Первая весенняя обработка

Многие садоводы в начале сезона задумываются над тем, чем и как проводить самую первую весеннюю обработку плодовых деревьев и кустарников.

Прежде всего, целесообразно прибегнуть к обработке сада железным купоросом (без добавления извести). Это безопаснее медного купороса. Опрыскивать стволы яблонь и груш следует до появления листьев, используя 5-7-процентный раствор железного купороса (500-700 граммов на ведро воды). В старых садах необходима повторная обработка осенью, после листопада, или весной следующего года, до набухания почек.

При тщательной обработке на деревьях исчезнут мох и лишайники, а кора при этом омолаживается, листья летом приобретают темно-зеленую окраску, становятся крупными. Плоды также заметно увеличиваются.

Кроме того, железный купорос рекомендуется применять в борьбе с листоблошкой или, как их еще называют, яблонной (грушевой) медяницей — вредителем, который высасывает сок из почек, покрывая их поверхность сладковатой медвяной росой. Яйца этого вредителя зимуют на побегах (у яблонной листоблошки) и в щелях коры (у грушевой).

Чтобы не обжечь листья, опрыскивание следует проводить по голым веткам, то есть до набухания почек. После обработки железным купоросом погибают около 50 процентов зимующих яиц. А если после выхода из яиц личинок вредителя провести опрыскивание инсектицидными препаратами против сосущих и листогрызущих вредителей или даже настоем табака, то от листоблошки можно избавиться совсем.

Настой табачной пыли или махорки готовится так: 40 граммов табака заливается 1 литром воды и настаивается двое суток. Перед опрыскиванием против мелких насекомых процеженный настой необходимо развести в 2 раза и добавить в качестве прилипателя хозяйственное мыло.