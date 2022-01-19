На каком языке будем читать газету и сайт «Одесская жизнь»?

В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона. С 16 января газеты и журналы должны издаваться на государственном языке. На каком языке теперь будет выходить «Одесская жизнь»?

Но читатели «Одесской жизни» могут быть спокойны: наша газета продолжит выходить в том же формате, при этом не нарушая закон. Ведь для печатных СМИ, у которых в свидетельстве о регистрации записана местная сфера распространения, требование о языке издания начинает действовать еще спустя два года. При этом сайт «Одесской жизни» — odessa-life.od.ua — уже становится двуязычным, чтобы все наши читатели смогли получать интересующую их информацию в удобном для них формате.

16 января 2022 года в Украине вступила в силу статья 25 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного». Сегодня ее действие касается всеукраинских и региональных (распространяются больше, чем в одной области) печатных изданий. Местные газеты до 16 июля 2024 года могут еще выходить на русском. Этим правом и воспользовалась газета «Одесская жизнь», также, как и газета «Хорошая телепрограмма».

О чем еще говорит закон? Газеты и журналы всеукраинской и региональной сферы распространения теперь могут выходить на иностранном, в том числе русском языке, только если одновременно будет публиковаться тираж этого издания на государственном языке. Версии на разных языках должны издаваться в один день, под одинаковым названием, иметь одинаковые порядковые номера, соответствовать друг другу по смыслу, объему и способу печати. При этом в каждой точке продажи прессы доля СМИ на государственном языке должна составлять не менее 50%. Распространять же по подписке газеты и журналы на русском языке можно лишь в том случае, если у читателей есть возможность подписаться на такой же украиноязычный вариант.

Эти нормы закона не распространяются на печатные СМИ, которые издаются на крымско-татарском и других языках коренных народов Украины, английском либо ином другом официальном языке Евросоюза.

В Институте развития региональной прессы считают, что в случае соблюдения законодательства бумажные СМИ большую часть своей аудитории могут сохранить. Еще до вступления в силу этих норм закона так поступили наши партнеры из газет «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма», чьи всеукраинские тиражи выходят как на русском, так и на украинском языке. А вот «На пенсии. Одесса» и «Пенсионная телепрограмма. Одесса» продолжают печататься на русском

Подписка за «вакцинальную тысячу»?

Многие издатели говорят об увеличении расходов в связи с необходимостью печатать тиражи на двух языках. Ситуацию усугубляют коронакризис и падение спроса на печатную продукцию. Поэтому Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса обратилась к премьер-министру и министру культуры Украины с просьбой добавить подписку на газеты и журналы через «Укрпочту» к перечню услуг, которые можно оплатить за счет программы «еПідтримка». Такой шаг, безусловно, стал бы значимой поддержкой украинских независимых печатных изданий.

Оставайтесь с «Одесской жизнью»!

Наши читатели по-прежнему легко могут подписаться на «Одесскую жизнь» или приобрести ее в пунктах продажи. Мы продолжаем выходить на русском языке, соблюдая все нормы закона.

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