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Доплаты, новые самолеты и лекарства: что изменилось для нас в августе

Доплаты, новые самолеты и лекарства: что изменилось для нас в августе

Доплаты к пенсии (хотя и не всем), долгожданные самолеты F-16, повышение налогов и новые лекарства из каннабиса. В последний месяц лета нам обещают много изменений, что же именно нас ожидает в августе?

Обещанные F-16 таки долетели

Август — последний месяц лета, на который США была запланирована поставка самолетов F-16 для Украины. Обещали шесть истребителей этим летом и в целом до двадцати — до конца года. Первые самолеты уже в нашем небе, а успеют ли партнеры выполнить обещание в полном объеме — пока вопрос без ответа.

В середине июля госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО заявил, что долгожданные истребители F-16 в тот момент уже были в пути в Украину. Через неделю в интервью BBC Владимир Зеленский отметил, что Украина до сих пор не увидела самолетов F-16, которые союзники обещали этим летом.

— Прошло 18 месяцев, а самолеты к нам не долетели, — сказал он.

Эксперты утверждают, что современные истребители F-16 способны изменить ситуацию на поле боя и усилить защиту Украины от воздушных атак РФ.

Кто и какие доплаты получит?

Некоторым пенсионерам денежная помощь ко Дню Независимости будет выплачена в августе вместе с пенсией без дополнительного обращения, сообщает Пенсионный фонд Украины.

К лицам, имеющим право на такую денежную помощь, относятся:

  • лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, — им будет выплачено от 2700 до 3100 гривен в зависимости от группы инвалидности;
  • участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1000 гривен;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, — 3100 гривен;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, — 650 гривен;
  • участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.

В ведомстве уточняют, что ветеранам войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, средства направят на счета воинских частей, учреждений и организаций. Тем, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером, не проходит службу и не работает, для получения помощи нужно подать в Пенсионный фонд заявление произвольной формы. Выплату проведут по месту жительства на счет в уполномоченном банке.

Новые лекарства на основе каннабиса

Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса правительство исключило из перечня особо опасных веществ. Но объем их будет ограничен и контролируем. С 16 августа разрешается культивирование растений рода конопли с промышленной целью, кроме производства наркотических средств и психотропных веществ. Лекарства на основе каннабиса пациент сможет получить в соответствии с медицинскими показаниями, исключительно по назначению врача и по электронному рецепту.

Ощадбанк меняет тарифы

С 1 августа начнут действовать новые процентные ставки по услуге «Мобильные сбережения» от Ощадбанка. Так, процентная ставка в гривне для тарифных пакетов, кроме «Зарплатный», снизится с 4% до 3% годовых.

В августе также будут несколько изменены две услуги в мобильном приложении «Ощад-24». Речь идет о тарифах за перевод средств за осуществление бюджетных платежей с введением индивидуальных данных и оплату штрафов.

Какие налоги и для кого планируют повысить?

18 июля Кабмин одобрил изменения в госбюджет и Налоговый кодекс. Планируется увеличить на 500 миллиардов гривен расходы на финансирование Сил обороны. Деньги ожидают собрать, в частности, за счет повышения налогов.

Чиновники предлагают:

  • увеличить ставку военного сбора с 1,5% до 5% для физических лиц;
  • ввести военный сбор в размере 1% от дохода для юридических лиц;
  • ввести военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп в размере 5% от двух минимальных зарплат, то есть 800 гривен в месяц;
  • ввести военный сбор для ФЛП третьей группы в размере 1% от дохода.

Также планируют установить военный сбор с некоторых операций:

  • 5% от стоимости банковских металлов;
  • 30% от стоимости ювелирных изделий;
  • 15% от стоимости легковых автомобилей (кроме обеспечения авто лиц с инвалидностью);
  • 5% от дохода с продажи недвижимости физическими лицами, которые в течение года продали один объект недвижимости;
  • 5% от тарифа за пользование мобильной связью.

Согласованный правительством законопроект должна принять Верховная Рада в конце августа.

Курс доллара будет медленно расти

С 15 июля официальный курс гривны к доллару впервые превысил историческую отметку «41». Сегодня он составляет, по данным Нацбанка, 41,21 гривны.

Как прогнозируют аналитики, уже осенью могут быть сформированы новые коридоры допустимых колебаний: 41-42 гривны за доллар.

Что изменится для одесситов

Одессе готовят новый устав: без имперского прошлого и с другим гимном. Проект новой редакции главного нормативно-правового документа Одессы доработали с учетом замечаний и пожеланий общественности, и теперь должны вынести на обсуждение.

Разработчики уже привели все положения документа в соответствие с действующим украинским законодательством: удалили упоминания имперского периода, добавили еще один городской праздник — День города-побратима или города-партнера — 3 сентября, положение об особом статусе исторического центра как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Предлагаются новые правила относительно названий улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей. Кроме того, в качестве гимна города вместо «Песни об Одессе» из оперетты «Белая акация» предлагается композиция «Край Черного моря» на слова Семена Кирсанова и музыку Модеста Табачникова на украинском языке. Это измененный вариант песни «У Черного моря», которую исполнял Леонид Утесов.

Обсуждать документ планируется в формате интернет-конференции 10 сентября в 12.00. Для участия следует подать заявку.

До 9 сентября рабочая группа продолжит собирать предложения, которые нужно присылать или на электронную почту [email protected], или в печатном виде по адресу: кабинет 206, пл. Думская, 1, Одесса, 65000.

Светлана ШЕВЧУК

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Редакция ПРОФИЛЬ
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