Ключевые моменты:

Коммунальные службы Одессы ликвидируют последствия ночной атаки дронов в Киевском и Хаджибейском районах;

В работах задействовано около 200 коммунальщиков и 12 единиц спецтехники;

Специалисты оперативно закрывают выбитые окна, убирают обломки, расчищают прилегающие территории;

В результате ударной волны повреждено 138 окон в квартирах и подъездах, разрушено 12 балконных блоков.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

«Коммунальные службы Одессы совместно с районными администрациями проводят работы по ликвидации последствий очередного вражеского обстрела. Специалисты коммунальных предприятий «ЖКС «Черемушки», «ЖКС «Вузовский», «Городские дороги» и «Горзелентрест» оперативно закрывают выбитые окна в поврежденных домах защитной пленкой и фанерой, убирают обломки и обеспечивают расчистку близлежащих территорий», – отмечается в сообщении.

По данным мэрии, взрывной волной повреждено 138 окон в квартирах и подъездах и 12 балконных блоков. Вывезено 21 куб. м обломков.

В работах по ликвидации задействовано около 200 работников коммунальных служб и тяжелая спецтехника (12 единиц): 3 автобашни, 4 самосвала, 2 экскаватора, 2 подметально-уборочные машины и один трактор.

Напомним, в ночь на субботу, 19 июля 2025 года, враг в очередной раз атаковал Одессу ударными беспилотниками. Пострадали жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили.

В настоящее время известно о шести пострадавших. Одна из спасенных женщин погибла.

В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома в Киевском районе. Пожар был устранен спасателями, совместно с добровольцами.

Также пострадал еще один дом в Хаджибейском районе – там обошлось без возгорания: «шахед» упал посередине жилого квартала, разрушив вывески магазинов, окна в домах и в поликлинике.

Фото пресс-службы Одесского городского совета