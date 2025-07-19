Ключевые моменты:

Ночью Россия массированного атаковала город Павлоград на Днепропетровщине;

Под вражеским огнем также Днепр, Синельниковский район, Никопольщина и Сумщина. Есть раненые и разрушения;

Воздушные силы за ночь сбили 208 вражеских целей, в том числе 185 «Шахедов» и 23 ракеты разных типов;

На Сумщине враг оккупировал Яблоновку, пытается продвинуться у Юнаковки, Романовки и Торецка;

За сутки зафиксировано 177 боестолкновений по всей линии фронта, особенно активны Покровское и Лиманское направления;

Потери противника за сутки составили: 1120 человек, 46 артсистем, 163 дрона и 112 единиц техники.

Не только Одесса: ракеты, дроны и авиабомбы поразили Днепропетровщину и Сумщину

Мы уже рассказывали о ночной атаке Одессы и ее последствиях. Но, помимо этого, ночью россияне устроили самую массированную атаку на Павлоград на Днепропетровщине.

Пот данным местной ОВА, в результате атаки ракетами и дронами повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и жилой пятиэтажный дом (см. верхнее фото).

Другие районы Днепропетровщины также под огнем:

в Днепре и районе после вечерней атаки произошли пожары;

в Синельниковском районе изуродовано два частных дома;

по Никопольщине враг бил из артиллерии и FPV-дронов, атаковал Марганецкую, Мировскую и Покровскую громады. Поврежден микроавтобус.

в Марганецкой громаде ранен 57-летний мужчина.

А вечером 18 июля и ночью на 19 российские войска интенсивно обстреливали город Шостка на Сумщине.

Местные паблики и СМИ сообщают о десятках авиаударов с помощью управляемых авиабомб (КАБ).

Не менее четырех часов продолжалась атака дронами-камикадзе.

А в областной ОВА сообщают, что россияне ударили по Шосткинской громаде Сумщины шестью авиабомбами.

Там начался пожар, пострадавших нет.

ПВО Украины сбила 208 целей

По информации Воздушных сил, в ночь на 19 июля противник атаковал 379 средствами воздушного нападения:

344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, из них около 200 «шахедов»;

12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;

8 крылатыми ракетами Искандер-К;

15 крылатыми ракетами Х-101.

На утро сегодняшнего дня отражавшие воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 208 средств воздушного нападения противника:

185 ударных БпЛА типа Shahed;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

7 крылатых ракет Искандер-К;

9 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей – локационно потеряны либо подавлены РЭБ.

По данным Воздушного командования «Юг», этой ночью противовоздушной обороной юга Украины обезврежено 26 вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

В течение прошедшего дня, 18 июля, уничтожены три разведывательных БпЛА и четыре ударных «Молнии» противника.

Враг штурмует фронт и продвигается на Сумщине

По данным ресурса Deep State, россияне смогли оккупировать Яблоновку на Сумщине, а также продвинуться возле Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка.

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 71 авиационный удар, применили шесть ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме того, привлекли для поражения 3843 дрона-камикадзе и произвели 5825 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Шостка Сумской области; Железнодорожное, Новоданиловка, Плавные Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и шесть других важных целей противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 38 боестолкновений. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросил семнадцать управляемых бомб, совершил 351 артиллерийский обстрел.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и Красное Первое.

На Купянском направлении за сутки оккупанты атаковали четыре раза.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Коровой Яр, Карповка, Колодец, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районах Григоровки, Серебрянки и Выемки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боеприкосновений в районах Орехово-Василовки, Белой Горы, Предтечиного и Временного Яра.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенного пункта Филиал и в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверевое, Новоторецкое, Котлино, Молодецкое, Молодецкое.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Свободное Поле, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

ВСУ уничтожили более 1100 оккупантов и десятки единиц вражеской техники

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили семь боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, одну ракету, 112 единиц автомобильной техники оккупантов.