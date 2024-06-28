Охлаждающая радость: где в Одессе поесть настоящее мороженое

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Мороженое — сотни лет остается любимым летним лакомством детей и взрослых. Современное мороженое — это сотни вкусов, от классического пломбира до экзотических, с овощами, сыром и алкоголем. Все это можно попробовать и в Одессе.

Царство холода и вкуса

Вы вряд ли пройдете мимо пряничного человечка, который сидит в любую погоду у дверей кафе Icetory и является символом этого места. Возле него всегда кто-то фотографируется и это не всегда дети.

Внутри кафе много света и воздуха. Оно сделано в нежных голубовато-белых оттенках. В зале несколько видов стульев и диванов, а на улице обустроены площадки. В кафе на Садовой есть полочки с книгами, поэтому здесь еще можно посидеть не только в интернете, но и полистать книгу.

Поесть и остыть. А что в меню?

В кафе Icetory готовят 35 наименований мороженого. Кроме того, здесь можно купить мороженое расфасованное в баночки и стаканчики, а также торты-мороженое. В ассортименте есть мороженое без сахара, сорбеты (мороженое без молока), безлактозное мороженое. Также можно попробовать мороженое с алкоголем и на творожной основе. Важно, что мороженое можно купить с собой домой и донести его даже в самую жаркую погоду в специальном термобоксе. Кстати, каждое мороженое вы можете попробовать на вкус и выбрать то, что вам нравится.

Кроме мороженого здесь готовят кофе и молочные коктейли. К мороженому можно купить сладости — разноцветные орешки из песочного теста с разнообразной начинкой, трубочки с кремом, торты и пирожные, пряники, печенье и конфеты — настоящая детская радость.

В кафе на Садовой можно найти как сладкие, так и «бутербродные» круассаны с ветчиной, прошутто, индейкой или семгой.

Цитаты из меню:

Мороженое Пломбир, Манго, Итальянский пармезан, Вишня амарена, Snikerino, Oreooo и любых других вкусов — 90 грн 100 г.

Лимонад — 90 грн.

Горячий шоколад — 85 грн.

Капучино — 65 грн.

Милкшейк — 150 грн.

Афогато — 70 грн.

Эксперименты с сыром, алкоголем и экзотическими фруктами

Для того чтобы оценить разные вкусы, я заказала несколько шариков разного мороженого. К сожалению, не все вкусы были в наличии — и это не удивительно, ведь в течение дня мороженое продается и не всегда готовится вторая порция. К тому же из-за отключения света, сейчас не делают сразу много вкусов, ведь хранить мороженое в правильной кондиции в таких условиях очень трудно.

Итак, я выбрала: Лимон — мяту, Филадельфию — инжир, Темный шоколад, Вишневое, Лимончелло, Манго на кокосовом молоке. К мороженому я взяла три орешка с разными вкусами и лимонад. Конечно, это количество невозможно попробовать за один раз, поэтому я заглянула и в кафе на Садовой и в кафе на Дерибасовской.

Мороженое можно заказать как в вафельном стаканчике, так и в картонном. Фирменные лимонады подают в пластиковых бутылках. В принципе, за все эти годы здесь мало что изменилось — качество продукта остается высоким, обслуживание максимально клиентоориентированное.

Мороженое имеет однородную консистенцию — что означает, что оно не перемораживалось несколько раз. Еще один признак хорошего качества и свежести — в мороженом нет крупинок льда. Вкусы и цвета продукта максимально натуральные и нехимические. В сырном мороженом чувствуется характерная нотка солености, а мелкие кусочки сладкого инжира балансируют вкус. То же самое можно сказать и о Лимончело — мороженое с добавлением алкоголя и лимонных корочек. Мороженое с темным шоколадом имеет такой же приятный глубокий и не сладкий вкус, как и кусочек качественного шоколада, который очень удачно дополняет вкус из положенного рядом шарика вишневого мороженого. Кстати, рекомендую именно так наслаждаться этими десертами — сочетать в стаканчике разные вкусы, но не более двух в одном стаканчике.

Кстати, к мороженому очень подходят фирменные разноцветные орешки. Наши читатели постарше, помнят чугунные формы, в которых мамы или бабушки творили настоящее чудо — печенье с начинкой из вареной сгущенки. Сейчас оно переживает вторую волну популярности. Орешки можно купить во многих кофейнях. Но в Icetory их готовят разноцветными с множеством начинок — творожных, пралине, кремовых. Их можно купить как поштучно, так и в подарочной упаковке.

Общее впечатление

То, что заведение существует уже много лет и расширяется, говорит, что это мороженое нравится не только некоторым гурманам, но и тысячам посетителей. Широкий ассортимент, поиски новых вкусов, идеальная чистота — неизменные показатели высоких стандартов.

Очень хочется поблагодарить всех, кто в условиях, когда света нет по десять часов в сутки, продолжает работать на генераторах и дарить нам за вкусную радость.