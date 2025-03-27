Вторая жизнь старых спектаклей

Если внимательно посмотреть на афиши театров, то можно увидеть много обновленных спектаклей, которые вновь появились на одесских сценах. Чаще всего — это известные и популярные среди зрителей произведения, которые ранее по разным причинам были изъяты из репертуара. Некоторые из них перевели на украинский, некоторые — осовременили, некоторые просто воспроизвели с новыми актерами, как это произошло недавно со спектаклем «Женитьба» режиссера Ивана Урывского в театре Василька. В театре Музкомедии снова на сцене «В джазе только девушки» и «Принцесса цирка». В театре кукол ожили «Мертвые души» и «Бабы Бабеля». Буквально несколько дней назад в театре юного зрителя возобновили спектакль для подростков «Present Perfect». Поэтому и вы можете обновить свои впечатления и ощущения, ведь, как известно, двух одинаковых спектаклей не бывает.

Но и премьер было достаточно. Давайте проверим, успели ли вы увидеть все.

Национальный театр оперы и балета

В главном театре-визитке города премьеры проходят почти каждый месяц. Особенно много их было накануне Нового года. В последние дни ноября зрители увидели сказку «Снежная Королева» на музыку современного финского композитора Туомаса Кантелинена. Автор лично приехал в Одессу почувствовать атмосферу города и легендарного театра. Спектакль получился чрезвычайно эффектным — постарались не только артисты балета, но и авторы визуального оформления. Киномузыка, современная сценография и сказочная атмосфера сделали свое дело — четвертый месяц подряд спектакль проходит при полных залах.

Любителей оперного искусства в театре радуют чаще. За это время здесь появилось несколько камерных опер: «Сестра Анджелина», «Джанни Скики» Джакомо Пуччини, «В ожидании» Арнольда Шенберга. Последнюю поставили на новой площадке-сцене в хранилище. В марте представили и большой формат — украинскую классику «Наталка Полтавка» на музыку Николая Лысенко.

Академический украинский музыкально-драматический театр

Одесский театр Василька продолжает радовать поклонников актуальной современной драмы. Если театр для вас — это место для размышлений и дискуссий, вам в украинский. Наряду с лучшими спектаклями прошлых лет появляются новые, мощные и незаурядные. Свой юбилейный, сотый, сезон театр начал со спектакля «Вырий» нашей современницы, драматурга Натальи Игнатьевой. На сцене — четыре женщины, четыре судьбы. В каждой из них можно найти себя, в каждом слове — почувствовать настоящее. Невероятные образы воплотили талантливые актрисы театра.

2024 год в Украине был объявлен годом Параджанова. По этому случаю режиссер Иван Орленко поставил «короткометражный» спектакль «Лебединое Озеро. Зона» по сценарию художника.

Неожиданной получилась «Рождественская история Скруджа» — настоящий рождественский хоррор по мотивам Чарльза Диккенса. Спектакль настолько понравился зрителю, что занял прочное место в репертуаре театра вне зимних праздников.

Ну а для тех, кто ищет в театре легкость и атмосферу праздника, постоянно представляет новые программы оркестр под руководством Вадима Бессараба.

Еще одна фишка театра — камерные встречи с творческими личностями. Можно много о них рассказывать и перечислять имена, но к сожалению (или к счастью), каждая из этих встреч уникальна и неповторима. Итак, следите за анонсами!

Академический театр музыкальной комедии

В этом сезоне премьеры большинства спектаклей проходят на высоте. В прямом смысле, на новой сцене под крышей. Небольшая сцена и зал на несколько десятков зрителей дарит особую, интимную атмосферу, да и актеры могут показать себя совсем в другом амплуа. Зрители увидели «Бывшие», «Пригласи меня на танец», «Именно там, именно тогда».

Эти вечные истории об отношениях мужчин и женщин всегда актуальны и привлекают внимание зрителей любых поколений. Постоянным зрителям этого театра понравилась концертная программа «Вечер в Буэнос-Айресе» на музыку аргентинских композиторов, которая соединила мессу и танго. Прочитать о своеобразном бенефисе хора и балета можно в репортажах Марии Котовой.

В этом году не обошли вниманием юную публику. Для них появилась музыкальная история «#ЛАВЧИЗПИC» по мотивам сказки венгерского писателя Дюлы Урбана «Все мыши любят сыр».

Областной академический драматический театр

Бывший российский, а с первых дней полномасштабного вторжения просто Драматический театр не так часто радует премьерами, как другие коллеги. Впрочем, работа продолжается — переводятся старые спектакли, выходят новые. В этом сезоне их было два: романтическая комедия «Безумный ангел» Елены Пушкиной и комедия «Бонжур, Лямур» режиссера Олега Школьника. Обидно, что на сайте театра премьерными пометками помечены спектакли, которые вышли еще в 2021 году. Поэтому, будьте внимательны.

Одесский театр юного зрителя

В этом году в здании театра наконец начались ремонтно-реставрационные работы. Хорошо, что ремонт не мешает творческому процессу. Как театр, который специализируется на спектаклях для детей, больше всего премьер выпустил накануне каникул. В этом сезоне зимой в репертуаре появились «Питер Пэн» и «Золушка. Хрустальный башмачок».

Академический театр кукол

В этом году театр обзавелся собственным лифтом, который позволяет посещать спектакли маломобильным группам населения. К сожалению, во время масштабного ремонта 2012 года проектанты совсем забыли о тех, кто передвигается на колесных колясках, или зрителей в детских колясках. Поэтому, исправлять недальновидные действия приходится сейчас. Что касается творческого процесса, то этот сезон посвящен спектаклям для самых маленьких: «Путь в Вифлеем» и «Корова Му на льду». О них подробно писала наш обозреватель Мария Котова.

Наше издание и в дальнейшем будет рассказывать о премьерах одесских театров, так что читайте «Одесскую жизнь» и ходите в театр!

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