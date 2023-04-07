Василий Василько: 130 годовщина рождения выдающегося театрального творца

7 апреля 2023 года отмечается 130 лет с рождения Василия Василько – выдающегося творца XX века. В разные годы он возглавлял Одесский украинский музыкально-драматический театр. Его спектакли вошли в золотой фонд отечественной сцены. А театр носит его имя. О знаменитом режиссере, актере, драматурге, театральном педагоге нашим читателям рассказывает театровед Любовь Федченко.

Детство Василия и первая любовь к театрам

7 апреля 2023 года со дня рождения Василия Василько отмечается 130 лет. Родился он в заводском поселке Бурты Черкасской области в семье бухгалтера сахарного завода Степана Платоновича Миляева. Василько – сценический псевдоним творца.

Вроде бы никаких предпосылок для того, чтобы выбрать в будущем профессию актера и режиссера, у парня не было. Очарование театром случилось, когда Василий Миляев учился в Киевской второй классической гимназии. Гимназистов водили в оперный и другие театры. Будущий режиссер смотрел спектакли с участием выдающихся основателей украинского реалистического театрального искусства: Николая Садовского, Панаса Саксаганского, Марии Заньковецкой…

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Окончив гимназию, Василий стал студентом историко-филологического факультета Киевского университета. Тогда театр он стал посещать каждый вечер.

Первые театральные «университеты» Василия проходили в театре Николая Садовского. Каждый день, в течение пяти сезонов он, как театральный фотограф, наблюдал за актерами на репетициях, во время представлений на сцене и за кулисами. Следил и анализировал, как работают гримеры, художники-бутафоры, реквизиторы, люди других театральных профессий.

Первые представления и работа в труппе известных театров

Больше всего его привлекало актерство. И – счастливый случай! За неимением профессиональных актеров в труппе театральному фотографу доверили роль с несколькими словами в спектакле «Сватовство на Гончаровке» по пьесе Григория Квитки-Основьяненко. Это было «боевое крещение», открывшее дверь в новую жизнь, где юношу ждало его главное дело — театр.

Студент историко-филологического факультета продолжает учиться театральному делу. С 1917 года его жизнь связана с основателем модернового украинского театра, поднявшим отечественное театральное искусство на мировой уровень, Лесем Курбасом. Именно в это время выдающийся режиссер-авангардист создал свой «Молодой театр». Под управлением Курбаса Василько работал в труппе передвижного театра «Кийдрамте», затем – легендарного театра «Березиль».

Революционные идеи, творческие принципы эстетики Курбаса дали Васильку творческое вдохновение, способствовали росту творческой личности.

Переезд и работа в Одесской украинской Госдраме

Театральная Одесса интересовала Василька еще с юношеских лет. Впервые он побывал в нашем городе в 1916 году – приехал на гастроли в составе «Общества украинских артистов с участием М.К.Заньковецкой и П.К.Саксаганского под руководством И.А.Марьяненко». Во второй раз – в 1818 году – с коллективом «Молодого театра», который возглавлял Лесь Курбас.

В 1924 году Василько участвовал в работе над фильмами «Вендета» и «Макдональд», которые Курбас снимал на Одесской киностудии.

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А в 1925 году молодой талантливый режиссер получил приглашение от руководства Одесской украинской Госдрамы на постановку комедии «За двумя зайцами» по мотивам пьесы Михаила Старицкого. Спектакль имел огромный успех. Он поражал яркой зрелищностью, звездным актерским ансамблем. А его герои волей создателей спектакля перешли из прошлого в настоящее время.

В 1926 году Василий Василько становится художественным руководителем Одесской украинской Госдрамы. Ему – 33 года. Творец чувствует в себе энергию созидания, желание двигаться вперед. А Одесса обещает полную творческую самостоятельность, независимость. И театр под руководством Василия берет курс на современную отечественную драматургию. На одесской сцене режиссер ставит одну из лучших украинских пьес нового времени – «97» Николая Кулиша, которая стала предсказанием Голодомора.

Каким был Василий Василько

В творчестве Одесской украинской Госдрамы, как и в большинстве тогдашних театров, имелись две основные тенденции: с одной стороны – лево-авангардистская, с другой – реалистичная.

Исповедуя идеи своих выдающихся учителей, Василий Василько искал свои собственные пути в театре. У него было свое творческое кредо: театр должен быть жив, правдив и ярко театрален.

Василько – реалист и новатор. Его спектаклям были присущи ярко эмоциональная театральная форма, четко выраженное, глубоко современное идейное содержание, художественная правда жизни на сцене. Творец вошел в историю украинского театрального искусства как непревзойденный мастер народных сцен, в которых каждая фигура на сцене имела свою выразительную индивидуальность, предысторию и место в сценическом действии. Со времен Василия Василько Одесская украинская Госдрама заняла одно из первых мест среди ведущих театров Украины.

При разных обстоятельствах режиссеру пришлось ехать в Харьков, Донецк, Львов, Черновцы… Но он вновь возвращался в «свой город» – в Одессу.

Здесь был его Театр! На его сцене работали ученики Василько, единомышленники, с которыми бок о бок он открывал новые имена в драматургии, актерстве, режиссуре. Здесь он поставил свои лучшие спектакли.

Василий Степанович Василько ушел из жизни 18 марта 1972 года. Его похоронили в Одессе на 2-м Христианском кладбище.

В своей книге «Театру отданная жизнь» Василько писал: «Многое из того, о чем мы мечтали, мы не сделали, и объективных причин тому немало… Думалось, наши отпрыски доделают то, чего мы не успели сделать. А театральная жизнь доказывает, что молодое поколение имеет свои настроения, свои идеи, цели, драматургию».

Театр им. Василия Василько сегодня

Сегодня «васильковцы» продолжают традиции знаменитого мастера, переосмысливают его наследие.

В активном репертуаре театра – спектакль «Тени забытых предков» в постановке Ивана Уривского. Пьеса – инсценировка: Василия Василька по повести Михаила Коцюбинского.

А в феврале, во время войны в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре состоялась премьера спектакля «Ночь перед Рождеством» по мотивам произведения Николая Гоголя. Конечно, по словам заведующей литературно-драматической частью театра Светланы Бондарь, с измененными соответственно времени акцентами.

К юбилею творца театром запланирована читка пьесы Василия Василька «Чашка черного кофе», посвященная трагической судьбе его учителя Леся Курбаса. Прямая трансляция спектакля состоится на страницах соцсети театра и Национального союза театральных деятелей Украины. Суспільне Мовлення проведет съемки читок для Радио Культура.

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К юбилею Ольги Кобылянской, который состоится в ноябре, театр готовит премьеру представления по ее повести «Земля». Инсценировал произведение Василий Степанович Василько.

Этот проект одесситы создадут совместно с Черновицким театром. «Васильковцы» посещают места Черновицкой области, где происходили события, на основе которых была написана повесть. Об этом путешествии Общественное Вещание снимет фильм для Радио Культура.

Любовь Федченко

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