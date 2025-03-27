Друге життя старих вистав

Якщо уважно подивитися на афіші театрів, то можна побачити багато оновлених вистав, які знову з’явилися на одеських сценах. Частіше за все – це відомі та популярні серед глядачів твори, які раніше з різних причин були вилучені з репертуару. Деякі з них переклали українською, деякі – осучаснили, деякі просто відтворили з новими акторами, як це відбулося нещодавно з виставою «Одруження» режисера Івана Уривського в театрі Василька. В театрі Музкомедії знову на сцені «У джазі лише дівчата» та «Принцеса цирку». В театрі ляльок ожили «Мертві душі» і «Баби Бабеля». Буквально кілька днів тому в театрі юного глядача відновили виставу для підлітків «Present Perfect». Тож і ви можете оновити свої враження та відчуття, адже, як відомо, двох однакових вистав не буває.

Але і премʼєр було достатньо. Давайте перевіримо, чи встигли ви побачити все.

Національний театр опери та балету

В головному театрі-візитівці міста премʼєри відбуваються майже кожного місяця. Особливо багато їх було напередодні Нового року. В останні дні листопада глядачі побачили казку «Снігова Королева» на музику сучасного фінського композитора Туомаса Кантелінена. Автор особисто приїхав до Одеси відчути атмосферу міста і легендарного театру. Вистава вийшла надзвичайно ефектною – постаралися не лише артисти балету, а й автори візуального оформлення. Кіномузика, сучасна сценографія і казкова атмосфера зробили свою справу – четвертий місяць поспіль вистава проходить при повних залах.

Любителів оперного мистецтва в театрі радують частіше. За цей час тут зʼявилося кілька камерних опер: «Сестра Анджеліна», «Джанні Скікі» Джакомо Пуччіні, «В очікуванні» Арнольда Шенберга. Останню поставили на новому майданчику-сцені в сховищі. В березні представили і великий формат – українську класику «Наталка Полтавка» на музику Миколи Лисенка.

Академічний український музично-драматичний театр

Одеський театр Василька продовжує радувати прихильників актуальної сучасної драми. Якщо театр для вас — це місце для роздумів та дискусій, вам в український. Поряд з кращими виставами минулих років зʼявляються нові, потужні та непересічні. Свій ювілейний, сотий, сезон театр розпочав з вистави «Вирій» нашої сучасниці, драматургині Наталії Ігнатьєвої. На сцені – чотири жінки, чотири долі. В кожній з них можна знайти себе, в кожному слові — відчути сьогодення. Неймовірні образи втілили талановиті актриси театру.

2024 рік в Україні було оголошено роком Параджанова. З цієї нагоди режисер Іван Орленко поставив «короткометражну» виставу «Лебедине Озеро. Зона» за сценарієм митця.

Несподіваною вийшла «Різдвяна історія Скруджа» – справжній різдвяний горор за мотивами Чарльза Діккенса. Вистава настільки сподобалась глядачеві, що зайняла прочне місце в репертуарі театру поза межами зимових свят.

Ну а для тих, хто шукає в театрі легкість та атмосферу свята, постійно презентує нові програми оркестр під керівництвом Вадима Бессараба.

Ще одна фішка театру – камерні зустрічі з творчими особистостями. Можна багато про них розповідати і перелічувати імена, але на жаль (чи на щастя), кожна з цих зустрічей унікальна і неповторна. Отже, слідкуйте за анонсами!

Академічний театр музичної комедії

Цього сезону премʼєри більшості вистав відбуваються на висоті. В прямому сенсі, на новій сцені під дахом. Невеличка сцена і зала на декілька десятків глядачів дарує особливу, інтимну атмосферу, та і актори можуть показати себе зовсім в іншому амплуа. Глядачі побачили «Колишні», «Запроси мене на танець», «Саме там, саме тоді».

Ці вічні історії про відносини чоловіків та жінок завжди є актуальними і привертають увагу глядачів будь-яких поколінь. Постійним глядачам цього театру сподобалася концертна програма «Вечір в Буенос-Айресі» на музику аргентинських композиторів, яка поєднала месу і танго. Прочитати про своєрідний бенефіс хору та балету можна в репортажах Марії Котової.

Цього року не оминули увагою юну публіку. Для них зʼявилася музична історія «#ЛАВЧІЗПІC» за мотивами казки угорського письменника Дюли Урбана «Усі миші люблять сир».

Обласний академічний драматичний театр

Колишній російський, а з перших днів повномасштабного вторгнення просто Драматичний театр не так часто радує премʼєрами, як інші колеги. Втім, робота триває – перекладаються старі вистави, виходять нові. Цього сезону їх було дві: романтична комедія «Шалений ангел» Олени Пушкіної та комедія «Бонжур, Лямур» режисера Олега Школьника. Прикро, що на сайті театру премʼєрними позначками помічені вистави, які вийшли ще в 2021 році. Тож, будьте уважними.

Одеський театр юного глядача

Цього року в будівлі театру нарешті почалися ремонтно-реставраційні роботи. Добре, що ремонт не заважає творчому процесу. Як театр, який спеціалізується на виставах для дітей, найбільше премʼєр випустив напередодні канікул. Цього сезону взимку в репертуарі зʼявилися «Пітер Пен» та «Попелюшка. Кришталевий черевичок».

Академічний театр ляльок

Цього року театр обзавівся власним ліфтом, який дозволяє відвідувати вистави маломобільним групам населення. На жаль, під час масштабного ремонту 2012 року проєктанти зовсім забули про тих, хто пересувається на колісних візках, або глядачів в дитячих візочках. Тож, виправляти недалекоглядні дії доводиться зараз. Щодо творчого процесу, то цей сезон присвячений виставам для наймолодших: «Шлях до Віфлієму» та «Корова Му на льоду». Про них детально писала наша оглядачка Марія Котова.

Наше видання і надалі буде розповідати про премʼєри одеських театрів, отже читайте «Одеське життя» і ходіть в театр!

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