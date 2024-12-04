Он, Она и танго: премьера в одесской Музкомедии

Да, мелодрама… В гостиничном номере ― Он и Она: Павел (Михаил Игнатов) и Зоряна (Лилия Духновская). И все начинается почти как известный анекдот «с клубничкой»… Будем смеяться? Нет, не будем!

«Анекдот» мгновенно превращается в драму, стремительно набирая обороты. Игра актеров ― как сама пьеса: пронзительная и щемящая…

Когда-то они были танцевальной парой. Страстное танго в той их прошлой жизни соединило два молодых сердца. И он сделал предложение, и она могла стать его женой. Но не случилось…

И вот теперь, когда прошли годы и годы, Зоряна делает все возможное, чтобы снова пригласить любимого на танго. Танго ― как сама жизнь, такая разная, такая сладкая и горькая одновременно. И, кажется, все может начаться снова. Но нет, не может. Ведь даже прекрасное танго (как же актеры его талантливо исполняют!) завершается…

Очень скоро зритель, ступающий по тропам жизни героев, догадывается: все не просто, все очень непросто. А эта встреча в гостиничном номере ― последняя… Даже если есть такое огромное желание, чтобы она никогда не закончилась.

Он и Она… Глубоко психологичные диалоги, игра актеров «на высоте» ― от первой минуты до последней. Не так уж просто сегодня вызвать у зрителя слезы счастья и глубокой печали, так тонко сочетающиеся в спектакле «Пригласи меня на танец».

Она знает, что это их свидание ― последнее. Он живет в треугольнике «работа-дом-ипотека», и даже не догадывается, зачем Зоряна спрашивает его о мечтах… Есть ли у Павла мечта? Он даже не знает, что ответить. Ну вот, пожалуй, разве что поскорее выплатить ипотеку… Дом-работа-ипотека…

Зоряна спешит. Ей еще нужно успеть оформить завещание, чтобы все, чем она владеет, перешло к Павлу. Ей еще нужно успеть дотанцевать танго с любимым, потому что это у него есть время, а у нее его уже нет.

Танго в спектакле переливается всеми красками жизни. О, это страстное танго!.. Оно ведь тоже ― как завещание, которое звучит голосом Зоряны уже «оттуда» и для героя, и для каждого из нас: «Живи и мечтай!». Здесь и сейчас! Теперь и здесь!..

Зритель покидает зал со слезами на глазах… Потому что все в спектакле ― настоящее, живое, страстное, как танго, которое, может, бывает всего один раз в жизни…

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